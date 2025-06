Bruna Viola celebra raízes e apresenta clássicos em ‘Improvável’

Foto: Alemão

Na última sexta-feira (13), a cantora sertaneja Bruna Viola lançou a segunda parte do audiovisual “Bruna Viola Improvável”. Com três faixas, videoclipes inéditos também chegaram ao YouTube. Após flertar com o pop nas inéditas lançadas no EP 1, agora a mato-grossense imprime sua identidade em um repertório formado por regravações de grandes sucessos nas vozes de outros artistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme e descubra mais sobre o novo projeto de Bruna Viola!

Leia Mais em Mixme: