Mixme |Do R7

Celo Dut lança ‘Só Você’, single de arrocha com Melly Celo Dut, Melly

Foto: David Campbell Nesta quinta-feira (12), Dia dos Namorados, Celo Dut lançou o single “Só Você”, uma colaboração inédita com Melly. Com a sonoridade do arrocha romântico, a faixa aborda o momento delicado de um casal em crise.

Leia Mais em Mixme: