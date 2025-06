DJ Tamy analisa trajetória e representatividade na música DJ Tamy Mixme|Do R7 13/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação Artista com mais de 15 anos de atuação no mercado, em especial no hip hop, a carioca DJ Tamy é testemunha e protagonista das transformações no cenário musical brasileiro. Presença garantida em grandes festivais por todo o país, ela diz ser o “retrato de alguém que venceu”. Comunicadora e influenciadora, além de celebrar sua posição já consolidada, fala com alegria de outras companheiras de profissão. “Não é importante estar só eu, é importante a Laís Conti estar, é importante a Jacquelone estar… É importante a minha sobrinha ver que é possível ela também estar aqui”, diz. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Mixme e descubra mais sobre a trajetória inspiradora de DJ Tamy! Leia Mais em Mixme: Celo Dut lança ‘Só Você’, single de arrocha com Melly

Grelo lança EP gravado em Salvador com 4 inéditas autorais

Enzo Rabelo visa São João e lança ‘Pô, Mais Tempo?’