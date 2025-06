Marina Gold lança single baseado em histórias de amor: ‘Sim’ Marina Gold/ Sim Mixme|Do R7 16/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h36 ) twitter

Foto: Divulgação No último dia 12 de junho, considerada por muitos a data mais apaixonada do ano por celebrar o Dia dos Namorados, a cantora e compositora Marina Gold apresentou seu novo single autoral, "Sim". Com uma sonoridade leve e emocional, a música traduz a atmosfera de união e celebração: "Pra você guardei o sim/ Hoje amanhã e depois e depois/ Com você até o fim", diz um trecho. A canção é uma homenagem aos inúmeros casamentos aos quais a artista esteve presente ao longo de sua carreira.

