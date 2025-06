Nattan e Rafa Kalimann revelam sexo e nome do bebê. Foto: Reprodução/ Instagram Uma semana após anunciarem a gestação ao público, a apresentadora Rafa Kalimann e o cantor Nattan revelaram o sexo do primeiro bebê do casal: uma menina. Na presença de amigos e familiares, as crianças da família anunciaram: “Seja bem-vinda Zuza”.

