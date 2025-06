Planet Hemp anuncia fim da banda e turnê de despedida

Mixme |Do R7

Foto: @youknowmyface/ Reprodução/ Instagram Na tarde desta terça-feira (17), a banda Planet Hemp anunciou o fim do grupo após mais de 30 anos de carreira. Nas redes sociais, o grupo confirmou uma turnê de despedida entre os meses de setembro e novembro deste ano.

