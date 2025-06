Silentó, do hit ‘Watch Me’, é condenado a 30 anos de prisão. Foto: Reprodução/ Instagram

O rapper Silentó, conhecido pelo hit viral “Watch Me (Whip/ Nae Nae)”, foi condenado a 30 anos de prisão após se declarar culpado pelas acusações do assassinato do primo, Frederick Rooks, em janeiro de 2021, reporta a Variety.

