Sabrina Carpenter reconquista o topo do Spotify Global com “Manchild” Após dois dias fora da liderança, a faixa volta ao primeiro lugar The Music Journal|Do R7 10/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sabrina Carpenter reconquista o topo do Spotify Global com “Manchild” The Music Journal

Nesta terça-feira (10), o single “Manchild” de Sabrina Carpenter retomou o topo das paradas do Spotify Global. Lançada na última quinta (06), a faixa registrou cinco milhões de streams na plataforma, subindo quatro posições no ranking. Além da liderança global, manteve-se em primeiro lugar no chart americano, com mais de 1,8 milhão de reproduções; conquistou o topo no Reino Unido com 526 mil streams; e avançou quarenta e nove posições no ranking brasileiro, após atingir 316 mil plays.

Em menos de uma semana, a música já acumula 18 milhões de reproduções no Spotify e mais de 15 milhões de visualizações no clipe oficial no YouTube.

Atualmente, Sabrina Carpenter disputa o topo das paradas com faixas como “Ordinary”, de Alex Warren, “back to friends”, de sombr, “Die With a Smile”, colaboração entre Lady Gaga e Bruno Mars e “Birds of a Feather” de Billie Eilish.

‌



“Manchild” é uma forte candidata a assumir o primeiro lugar na Billboard Hot 100, principal parada de singles dos Estados Unidos. Caso isso se concretize, Sabrina conquistará seu segundo número 1, sucedendo o sucesso de “Please, Please, Please”.

A faixa é o primeiro lançamento da cantora desde a versão deluxe do álbum Short n’ Sweet, divulgada em 14 de fevereiro deste ano. Composição e produção ficaram por conta de Sabrina, com colaboração de Jack Antonoff e participação da compositora Amy Allen na escrita.

‌



Após a divulgação, Sabrina Carpenter usou o Instagram para comentar sobre o processo criativo da canção e expressar sua empolgação em compartilhá-la com os fãs:

“Escrevi Manchild numa terça-feira qualquer com a Amy e o Jack, não muito tempo depois de terminar Short n’ Sweet, e acabou se tornando a melhor terça-feira aleatória da minha vida. Não só foi muito divertido de escrever, como essa música se tornou, para mim, algo que vou poder revisitar como a trilha sonora mental dos anos de juventude — confusos, mas divertidos.”

‌



Ela soa como a personificação musical de um revirar de olhos carinhoso e tem a sensação de uma viagem de carro que nunca acaba no verão! Por isso quis lançar agora — para que vocês possam colocar a cabeça para fora da janela do carro e gritar a música o verão inteiro! Obrigada, sempre e para sempre, por ouvirem. E obrigada a vocês, homens, por me testarem!!”

O sucesso de “Manchild” marca um novo ápice na carreira de Sabrina Carpenter, exatamente um ano após o lançamento de um de seus maiores hits, “Please Please Please”. Ao longo de 2024, a vencedora do Grammy vivenciou uma grande virada em sua trajetória artística.

A ex-estrela da Disney já havia lançado cinco álbuns de estúdio, consolidando uma carreira que lhe rendeu proximidade com grandes nomes da indústria, como Taylor Swift e Ariana Grande. Ambas ofereceram apoio à cantora ao convidá-la para abrir suas turnês, o que ampliou sua visibilidade no cenário pop.

Com esse espaço conquistado, Sabrina apostou no lançamento da faixa “Espresso” poucos dias antes de sua apresentação no festival Coachella. A estratégia resultou no maior sucesso de sua carreira até então. Atualmente, a música ultrapassa 2,2 bilhões de reproduções no Spotify, sendo sua música mais ouvida na plataforma.

Impulsionada por essa nova fase, a artista lançou o álbum Short n’ Sweet, sucessor de emails i can’t send. O projeto inclui os singles “Taste” e “Please Please Please”, além de faixas que, mesmo sem promoção nas rádios, conquistaram o público, como “Bed Chem”, “Juno” e “Good Graces”.

Mantendo a mesma estratégia de divulgação, Sabrina lançou seu novo single “Manchild” às vésperas de sua apresentação no festival Primavera Sound, em Barcelona, onde já performou o hit ao vivo.