Addison Rae comenta frustração com falta de indicações no VMA Em entrevista à Apple Music, a cantora falou sobre a ausência de indicações no prêmio da MTV TMJ Brazil|Do R7 21/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h00 )

Recentemente, a cantora Addison Rae concedeu uma entrevista online ao renomado apresentador da Apple Music, Zane Lowe. Durante a conversa, a artista abordou diversos tópicos, incluindo suas apresentações ao lado de Lana Del Rey, o repertório planejado para sua próxima turnê e a frustração por não ter recebido nenhuma indicação ao Video Music Awards deste ano.

Addison Rae compartilhou seus sentimentos ao perceber que seu nome não figurava entre os indicados da premiação organizada pelo canal de televisão MTV. Segundo a cantora, a decepção vem do fato de não ter sido reconhecida por seu esforço e dedicação em projetos aos quais ela contribuiu de maneira significativa nos últimos tempos. No momento, ela direciona suas expectativas para outras premiações que continuam por vir.

“É realmente engraçado quando você sente que colocou muito esforço em algo, e isso não é reconhecido por algum lugar ao qual você sente que estava contribuindo.”

Durante a divulgação de seu álbum de estreia, Addison Rae recebeu elogios não apenas pela qualidade lírica e de produção de suas faixas, mas também pelo cuidado visual de seus clipes, que se destacam pelas coreografias elaboradas e fotografias de alto nível. A trajetória audiovisual da cantora começou com o clipe de Diet Pepsi, lançado em 9 de agosto de 2024. O vídeo, que já ultrapassa 32 milhões de visualizações no YouTube, apresenta a artista interpretando toda a letra da faixa em uma produção sofisticada em preto e branco.

Em seguida, veio o clipe de Aquamarine, seu segundo maior sucesso. O vídeo traz elementos visuais inspirados em shows de showgirl, coreografias envolventes e uma combinação de sensualidade e estética refinada. O clipe viralizou rapidamente no Twitter, com cortes e trechos tomando conta da timeline dos fãs.

Posteriormente, Addison Rae lançou o clipe de High Fashion, repleto de referências à cultura pop, incluindo homenagens ao clássico O Mágico de Oz e elementos de seus clipes anteriores. A produção já acumula mais de 5 milhões de visualizações atualmente e se destaca pelo conceito visual criativo.

Em uma proposta mais nostálgica, a cantora lançou Headphones On, que resgata a estética de videoclipes antigos, com ângulos e enquadramentos que remetem às produções clássicas da música pop. O visual já ultrapassa 5 milhões de visualizações. Além disso, Fame Is a Gun, o terceiro clipe mais visto de sua carreira, conta com cerca de 5,5 milhões de reproduções e explora de maneira divertida a dualidade da fama, brincando com temas de assédio e dupla personalidade.

Por fim, Addison Rae acrescentou Times Like These à sua videografia, sendo o mais recente material audiovisual lançado até o momento. A faixa já acumula mais de 2 milhões de visualizações, consolidando sua presença no cenário musical e audiovisual.