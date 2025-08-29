Addison Rae conquista sua primeira indicação ao VMA Faixa “Headphones On” do álbum Addison coloca cantora em destaque TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 12h18 (Atualizado em 29/08/2025 - 12h18 ) twitter

Nesta sexta-feira (29), a cantora Addison Rae recebeu sua primeira indicação ao prestigiado Video Music Awards, promovido pela emissora de televisão MTV. A artista, conhecida pelo hit “Diet Pepsi”, foi indicada na categoria de Música do Verão pela faixa “Headphones On”, presente em seu álbum de estreia, Addison, lançado em 6 de junho deste ano. Essa indicação representa uma das primeiras nomeações de grande relevância na carreira de Addison, que já havia sido lembrada anteriormente no Grammy 2025 por sua participação no remix de “Von Dutch”, faixa do álbum brat, de Charli XCX.

Em entrevista recente, Addison Rae comentou sobre a ausência de indicações em algumas categorias principais do evento, mostrando frustração com o fato de seu trabalho não ter sido lembrado de imediato. Durante uma conversa com Zane Lowe para a Apple Music, a cantora expressou como se sentiu ao investir tempo e dedicação em seus videoclipes e não ser reconhecida na ocasião:

“É realmente engraçado quando você sente que colocou muito esforço em algo, e isso não é reconhecido por algum lugar ao qual você sente que estava contribuindo.”

Além do anúncio da categoria em que Addison Rae está inclusa, a premiação também divulgou os indicados à categoria de Melhor Grupo Musical. Esta categoria destaca a diversidade do cenário musical atual, reunindo grupos de K-pop, bandas de rock e girl groups do pop. Entre os indicados estão KATSEYE, aespa, BLACKPINK, My Chemical Romance, Twenty One Pilots, Evanescence, The Marías e Coldplay, entre outros.

O Video Music Awards de 2025 acontecerá na segunda-feira, dia 7 de setembro, e promete ser um dos maiores eventos do ano no cenário musical. A cerimônia contará com a entrega da honraria MTV Vanguard Award à lendária cantora Mariah Carey, além de diversas apresentações ao vivo de grandes nomes da música pop. Entre os artistas confirmados estão Sabrina Carpenter, Doja Cat, Conan Gray, Post Malone e Tate McRae, que fará sua estreia no palco do evento da MTV, além da revelação do momento, Sombr, que também promete surpreender o público.

“Headphones On” – Addison Rae

“Ordinary” – Alex Warren

“Mystical Magical” – Benson Boone

“All the Way” – BigXthaPlug and Bailey Zimmerman

“The Subway” – Chappell Roan

“Fast” – Demi Lovato

“Jealous Type” – Doja Cat

“Golden” – HUNTR/X

“Blue Strips” – Jessie Murph

“Daisies” – Justin Bieber

“Shake It to the Max (FLY) (Remix)” – MOLIY, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

“What I Want” – Morgan Wallen and Tate McRae

“Love Me Not” – Ravyn Lenae

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“12 to 12” – sombr

“Just Keep Watching” – Tate McRae