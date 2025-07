Addison Rae estreia em estádios ao lado de Lana Del Rey em Londres Cantora performou músicas de seu álbum de estreia e foi convidada por Lana Del Rey para dividir o palco em show histórico no Estádio... TMJ Brazil|Do R7 04/07/2025 - 12h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h37 ) twitter

Na última quinta-feira (03), a cantora Addison Rae realizou o primeiro show em estádios de sua carreira. A oportunidade surgiu após a artista ser convidada para abrir os shows da cantora Lana Del Rey durante sua passagem pelo Reino Unido. Addison foi a atração de abertura nas apresentações realizadas nos dias 03 e 04 de julho, no icônico Estádio de Wembley, localizado em Londres, Inglaterra.

Além de abrir o espetáculo, Addison Rae teve outro momento especial durante a noite: foi chamada ao palco por Lana Del Rey no meio de sua apresentação para cantar seu hit “Diet Pepsi”. A dupla também performou a faixa “57.5”, faixa de Lana Del Rey que ainda não foi oficialmente lançada, mas já vem sendo apresentada ao vivo durante a turnê.

Em uma publicação nas redes sociais após o espetáculo, Addison Rae compartilhou uma foto de sua performance ao lado de Lana no palco, onde se encontra visivelmente emocionada com a oportunidade inédita de cantar para um estádio lotado. A cantora aproveitou o espaço para expressar toda sua gratidão à anfitriã Lana Del Rey. Para Addison, dividir o palco com uma de suas maiores inspirações foi uma experiência transformadora, e ela não economizou palavras para descrever o quanto aquele momento significou em sua vida:

“Eu nunca vou me esquecer disso. Muito obrigada à mais divina mulher, com belo coração, alma e mente. Lana, eu sou a garota mais sortuda e feliz do mundo. Estar ao seu lado é espiritual.”

A expectativa pela escolha do repertório de Addison era grande, especialmente por ela ainda possuir um número reduzido de faixas lançadas oficialmente. Seu catálogo inclui o álbum de estreia “Addison”, lançado neste ano, o EP “AR” de 2023, sua faixa de estreia “Obsessed” (2021), além de colaborações com Charli xcx e com a produtora venezuelana Arca.

Para o show de abertura, Addison Rae optou por apresentar exclusivamente músicas de seu álbum debut. Veja abaixo a setlist completa da apresentação:

Addison Rae retorna ao Estádio de Wembley nesta sexta-feira (04), em apresentação que marca o encerramento da turnê de Lana Del Rey no Reino Unido.