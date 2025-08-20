Addison Rae exalta Lana Del Rey após abrir shows no Wembley Artista refletiu sobre a experiência de dividir os palcos com Lana e falou sobre como se identifica com a dedicação da cantora TMJ Brazil|Do R7 20/08/2025 - 09h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 09h38 ) twitter

Recentemente, a cantora Addison Rae, responsável pelo hit “Diet Pepsi”, concedeu uma entrevista online ao renomado apresentador da Apple Music, Zane Lowe. No início de julho, a artista subiu ao palco do lendário Wembley Stadium, em Londres, para abrir os shows da icônica Lana Del Rey. A ocasião marcou a primeira vez em que Addison se apresentou em um estádio, um marco importante em sua trajetória. Durante a conversa com Lowe, a cantora relembrou a experiência de cantar no Wembley e comentou sobre sua relação com Lana Del Rey, uma de suas maiores inspirações.

Ao falar sobre o convite e sobre a troca com a artista que tanto admira, Addison Rae descreveu o momento como engrandecedor e não poupou elogios a Lana. Segundo ela, além de ser um nome incontestável da música, a intérprete de “Born to Die” também se destacou por sua doçura, generosidade e apoio constante:

“Foi tão divertido. Lana é uma das maiores artistas da nossa geração — na verdade, da nossa vida. Acho que ela é simplesmente incrível, e também muito gentil, doce, prestativa e aberta.”

Em outro trecho da entrevista, Addison revelou que enxerga semelhanças pessoais e profissionais entre as duas. A artista explicou que o perfeccionismo de Lana é algo que a inspira, já que também carrega esse traço em sua própria trajetória musical. Para ela, ver a dedicação de Lana em manter a qualidade de cada detalhe é motivador:

‌



“Ela é uma perfeccionista, o que é muito inspirador de se ver, porque eu também sou perfeccionista, e ela nunca deixa isso de lado. Então, é realmente especial ver alguém que está constantemente buscando que tudo seja perfeito — para que todos possam aproveitar.”

Além de falar sobre a experiência no Wembley, Addison também refletiu sobre a recepção calorosa de seu álbum de estreia. Durante a entrevista, Zane Lowe destacou a nota 8.0 recebida da Pitchfork e mencionou a impressionante quantidade de avaliações 9 e 10 dadas por outros veículos especializados. Questionada sobre como encarou esse reconhecimento, Addison contou que, diante de tantos elogios, voltou mentalmente ao processo criativo do disco, revisitando cada etapa com orgulho e emoção:

‌



“É como uma sensação imponente para mim, porque acho que, quando finalizei o projeto — apenas escrevendo, organizando os vídeos e tudo mais, e de certa forma deixando tudo definido em pedra — consegui preservar aquela sensação do que foi chegar até lá, o que tem sido muito especial.”

Quando Zane Lowe perguntou se a aclamação crítica havia mudado sua percepção sobre o trabalho, Addison explicou que, embora sempre tivesse confiança no álbum, hoje consegue enxergá-lo de forma ainda mais afetuosa. Para ela, revisitar o projeto é como reencontrar uma lembrança protegida por uma camada de carinho:

‌



“Acho que isso mudou de maneiras que, sabe, quando ouço as músicas agora, fico muito empolgada e me sinto muito amada, como se houvesse uma espécie de acolchoado em volta disso. É quase como se protegesse o que eu tinha criado em minha mente. É uma maneira perfeita de encarar isso, sim.”

O álbum de estreia de Addison Rae conquistou nota 79 no agregador de notas Metacritic, com resenhas de veículos de peso como Pitchfork, The Guardian, PopMatters, Slant e Rolling Stone, evidenciando o impacto do projeto não apenas entre os fãs, mas também no olhar da crítica especializada.