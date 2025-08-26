Addison Rae expressa desejo de trazer turnê ao Brasil Cantora revelou a fã brasileiro nos bastidores que sonha em visitar o país TMJ Brazil|Do R7 26/08/2025 - 10h19 (Atualizado em 26/08/2025 - 10h19 ) twitter

Na última segunda-feira (25), Addison Rae deu início à sua primeira turnê mundial, intitulada “The Addison Tour”, em Dublin, na Irlanda. O espetáculo marcou um momento histórico em sua carreira, reunindo milhares de fãs na arena 3Arena completamente lotada. Ainda em agosto, a cantora seguirá para mais duas apresentações no Reino Unido: no dia 28, em Manchester e, no dia 30, em Londres, ambas já com ingressos esgotados.

Além da estreia triunfal, o show trouxe novidades que despertaram grande entusiasmo, principalmente entre os fãs brasileiros. Segundo a página de fãs no X chamada Info Addison Rae, um admirador brasileiro, identificado como Márcio, teve a oportunidade de conhecer a artista nos bastidores. Durante a conversa, ele perguntou diretamente sobre o interesse da cantora em se apresentar no Brasil. Ao relatar o encontro, o fã compartilhou as palavras ditas por Addison Rae, que reforçaram o carinho, a curiosidade e a vontade de se apresentar no país

“O Brasil é o lugar que eu mais quero visitar. Minha melhor amiga é brasileira, e até estou tentando aprender português, mas é muito difícil!”

As declarações reforçam ainda mais as especulações sobre a presença de Addison Rae na próxima edição do Lollapalooza Brasil, marcada para os dias 20, 21 e 22 de março. O line-up oficial será revelado nesta quinta-feira (28), às 12h, aumentando a expectativa do público.

Até o momento, a turnê da cantora inclui apresentações na Europa, América do Norte e Oceania. Além da Irlanda e do Reino Unido, Addison passará por França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Caso seja confirmada no festival sul-americano, a artista também deve se apresentar no Brasil, na Argentina e no Chile. Com todos os ingressos já esgotados nas próximas datas, a turnê de estreia de Addison Rae se consolida como um dos eventos musicais mais badalados do ano.

Fame Is A Gun

I Got It Bad

New York

Summer Forever

2 die 4

Von dutch remix

In The Rain

High Fashion

Aquamarine x Arcamarine

Money Is Everything

Obsessed

Times Like These

Life’s No Fun Through Clear Waters

Headphones On

Diet Pepsi