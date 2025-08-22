Addison Rae fala sobre Lady Gaga e Lana Del Rey em entrevista No Grammy Museum, a cantora falou sobre Lady Gaga, Lana Del Rey e sobre sua carreira TMJ Brazil|Do R7 22/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h18 ) twitter

Na última quinta-feira (21), a cantora Addison Rae marcou presença no Grammy Museum para uma apresentação ao vivo, repleta de energia e momentos marcantes. Durante o evento, ela interpretou suas faixas “Diet Pepsi”, “Fame is a Gun” e “Headphones On”, encantando o público presente com seu carisma e entrega. Além da performance, a artista participou de uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, momento em que compartilhou suas impressões sobre grandes ícones da música, como Lady Gaga e Lana Del Rey.

Addison Rae aproveitou a ocasião para falar sobre sua regravação da faixa Nothing On (But the Radio), presente em seu EP “AR”, lançado em 18 de agosto de 2023. Originalmente gravada por Lady Gaga, a música acabou sendo descartada pela artista, mas ganhou popularidade após vazar nas redes e se tornar queridinha dos fãs. Anos depois, Addison adquiriu os direitos da canção e a incluiu em seu EP de estreia. Ao comentar sobre a experiência de gravar a faixa, a cantora expressou sua admiração e desejo de ouvir Gaga interpretando-a novamente.

“Na época, foi definitivamente empolgante para mim. Me surgiu a oportunidade de gravar uma versão da música, e achei muito divertido e animador. Mudamos algumas letras… Acho que foi uma canção que ela recebeu para gravar, e não sei exatamente por que ela nunca a lançou. Eu adoraria ouvi-la cantando novamente, agora.”

Em seguida, Addison Rae falou sobre sua relação de fã com Lady Gaga. A cantora nunca escondeu sua admiração por Gaga, chegando a citá-la, juntamente com Madonna e Lana Del Rey, na faixa Money is Everything, presente em seu álbum de estreia.

‌



“Sou uma grande fã da Gaga. Acho que ela criou um legado incrível e continua a fazê-lo.”

Durante a conversa, a artista também compartilhou detalhes de sua experiência como ato de abertura nos shows de Lana Del Rey, realizados no icônico estádio de Wembley. Segundo Addison Rae, a oportunidade foi desafiadora, mas ela se sentiu afortunada por ter o apoio de Lana tanto nos bastidores quanto no palco.

‌



“Foi algo enorme para me jogar de cabeça. Acho que o principal para mim era que eu queria me divertir muito enquanto estava lá. Tive a sorte de poder conversar com Lana antes do show e de cantar com ela também, o que foi realmente legal e reconfortante, porque ela é muito gentil. Sim, foi um desafio, mas também uma oportunidade incrível de aprender muito naquele momento.”

A cantora também refletiu sobre a pressão de se apresentar em um estádio lotado e a responsabilidade de aquecer a plateia para a performance principal.

‌



“A pressão não parecia tão grande ou assustadora, porque era um momento em que eu só precisava esquentar a plateia. Acho que isso é algo muito legal—ter a chance de fazer isso. Então parecia que, se as pessoas quisessem ouvir e assistir, poderiam, e era uma escolha delas, o que foi bom, porque pensei: ok, se estão assistindo e ouvindo, é porque querem. Elas não precisam estar ali naquele momento.”

Addison Rae se prepara agora para sua primeira turnê mundial, que começa na próxima semana. A artista estreia em Dublin, na Irlanda, dando início a uma série de apresentações que se estenderão até novembro deste ano. A expectativa é que novas datas sejam anunciadas em breve.