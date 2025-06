Addison Rae revela as datas de sua primeira turnê mundial Após sucesso nas redes, Addison estreia nos palcos com turnê global TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h18 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (17), a cantora americana Addison Rae anunciou sua primeira turnê mundial. A novidade foi divulgada pelas redes sociais, com datas confirmadas na América do Norte, Europa e Oceania. A turnê começa em 26 de abril, no National Stadium, em Dublin, na Irlanda, e se encerra em 17 de novembro, no Enmore Theatre, em Sydney, na Austrália.

Addison Rae já havia sinalizado seu desejo de sair em turnê durante uma entrevista ao podcast Therapuss, apresentado por Jack Shane, na última quinta-feira (13). Na ocasião, a cantora demonstrou ansiedade para subir aos palcos e quase revelou a novidade: “Eu não sei… posso dizer isso? Hum… definitivamente há planos para fazer uma turnê com o álbum.”

Pelo Instagram, a artista expressou sua empolgação com o anúncio e informou o início das vendas: “A TURNÊ DA ADDISON É REAL DE VERDADE!!!!!! Não acredito que vou poder cantar e dançar para vocês (e com vocês) neste outono. Vocês vão vir?”

A pré-venda dos ingressos começa nesta quarta-feira (18), às 10h, no horário local de cada cidade. Já a venda geral será aberta na sexta-feira (20), no mesmo horário. O roteiro da turnê inclui apresentações na Inglaterra, Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Alemanha, França, Bélgica e Austrália. Por enquanto, não há previsão de shows na América do Sul.

O anúncio da turnê veio na esteira dos números expressivos da primeira semana de vendas do álbum de estreia da artista, Addison. O projeto atingiu as expectativas apontadas pela revista americana Hits Daily Double e estreou no top 5 da parada de álbuns da Billboard 200, ocupando a quarta posição, com mais de 48 mil unidades vendidas — sendo 23 mil em cópias físicas.

Atualmente, Addison emplaca uma faixa de seu álbum no Top 200 do Spotify Global. “Fame is a Gun” acumula mais de 1,4 milhão de reproduções diárias na plataforma. A música também figura no Top 100 dos Estados Unidos, ocupando a 77ª posição, com mais de 400 mil streams diários no país.

Em meio ao sucesso e à visibilidade, Addison utilizou suas redes sociais para se posicionar contra os recentes ataques a imigrantes nos Estados Unidos. “Estou muito decepcionada e perturbada com o que está acontecendo em nosso país. Este país não poderia existir sem imigrantes. Todo ser humano merece o direito de existir em um ambiente que o faça se sentir seguro, amorosamente protegido e acolhido”, declarou em nota publicada no Instagram Stories.