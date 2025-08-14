Addison Rae revela bastidores do álbum de estreia Em entrevista à Billboard, a cantora falou sobre o processo criativo de Addison e como ganhou confiança como compositora TMJ Brazil|Do R7 14/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h18 ) twitter

Na última quarta-feira (13), a cantora Addison Rae concedeu uma entrevista à revista Billboard, acompanhada pelas produtoras Luka Kloser e Elvira Anderfjärd, responsáveis pelo apoio à produção de seu álbum de estreia. Durante a conversa, a artista compartilhou detalhes sobre o processo criativo do disco Addison, falou sobre o início de sua carreira e revelou as inspirações que a levaram a conquistar um dos álbuns de estreia mais comentados dos últimos tempos.

Addison Rae confidenciou que, desde o início de sua trajetória, teve um pulso firme em relação aos seus desejos como cantora e performer. Segundo ela, estudou profundamente música para construir suas referências, reuniu todas em um único projeto e apresentou pessoalmente sua proposta à gravadora, mostrando a direção que queria para sua carreira.

“Eu entrei na minha gravadora, Columbia Records, com um fichário cheio das minhas referências e disse: ‘Este é o álbum que eu quero fazer.’”

Naquele período, Addison iniciou a divulgação do projeto com a faixa Diet Pepsi, que se tornou seu maior sucesso até hoje. Lançada em 9 de agosto de 2024, a música acumula mais de 462 milhões de reproduções no Spotify. Apesar do êxito atual, o lançamento foi alvo de questionamentos: a cantora revelou que recebeu comentários duvidando se a faixa seria bem recebida pelo público.

‌



“Houve pessoas com quem eu conversei que diziam: não sei se isto é o que as pessoas querem de você. E eu respondi: bem, acho que as pessoas não sabem o que querem de mim.”

A artista também revelou como foram as primeiras músicas desenvolvidas pelo trio durante a produção do álbum. Addison explicou que Diet Pepsi, Money Is Everything e Aquamarine foram criadas em sequência nos estúdios na Suécia, surgindo de anotações em seu aplicativo de Notas, e que, curiosamente, se tornaram algumas das faixas mais populares do disco.

‌



“Depois que Diet Pepsi aconteceu, todos nós sabíamos que era realmente especial, então planejávamos escrever novamente, e na próxima vez acabamos escrevendo na Suécia… Money Is Everything foi a segunda música que fizemos. Aquamarine foi a terceira. Ambas vieram apenas de anotações no meu aplicativo de Notas… Acho que os títulos podem dizer muito sobre o que uma música vai ser.”

Atualmente, o álbum de estreia de Addison Rae soma mais de 801 milhões de reproduções no Spotify, consolidando hits como Diet Pepsi, Aquamarine, Headphones On e Fame is a Gun.

‌



Amiga e colaboradora de longa data de Addison Rae, a cantora britânica Charli xcx falou sobre a dificuldade de mudar a percepção do público e como Addison conseguiu esse feito em sua carreira, ignorando críticas negativas.

“É difícil mudar a percepção que o público tem de você, e ela fez isso sem esforço. Seu crescimento e evolução foram acelerados porque ela se conhece e realmente não se preocupa com o que as pessoas pensam dela.”

Durante a entrevista, Addison destacou também o papel de Charli em ajudá-la a explorar novos lados de sua composição e em fortalecer sua confiança como compositora. As sessões do EP brat, que Addison participou paralelamente à produção de seu primeiro álbum, foram momentos fundamentais para a artista se sentir segura em suas criações.

“Charli realmente me deu confiança como compositora, honestamente. Por isso me senti tão segura entrando nas nossas sessões. Na maioria das sessões que eu tinha feito antes da sessão do remix de Von Dutch com a Charli, havia muitos compositores na sala, e eu sentia que estava dependendo muito dos outros. A Charli realmente confiou em mim e me deu tanta confiança, e foi aí que aconteceu uma grande mudança para mim como compositora.”

A parceria entre Charli e Addison Rae começou em 2023, com o lançamento da faixa 2 die 4, presente no EP AR, lançado por Addison Rae em 18 de agosto de 2023. Desde então, as artistas também colaboraram no remix da faixa Von Dutch, do EP brat de Charli xcx.