Addison Rae revela planos de turnê inédita

Na última quinta-feira (11), a cantora norte-americana Addison Rae participou do podcast Therapuss, apresentado pelo influenciador Jake Shane. O programa integra a segunda temporada do quadro e marcou o 77º episódio da série, que já recebeu convidados como Charli XCX, Lorde, Lizzo e Tate McRae.

Durante a entrevista, a intérprete de “Diet Pepsi” comentou sobre suas ambições profissionais e o desejo de apresentar suas novas músicas ao vivo. Quando questionada sobre a possibilidade de sair em turnê, Addison demonstrou certa hesitação, mas revelou que há planos em andamento para sua primeira série oficial de shows:

“Eu não sei — posso dizer isso? Hum… definitivamente há planos para fazer uma turnê com o álbum.”

Jake Shane também perguntou se ela se sentia confortável no palco e se realmente gostava de se apresentar. Addison respondeu:

‌



“Sim, eu realmente gosto muito de me apresentar. Não sei — acho que sempre tive vontade de fazer isso, simplesmente na vida. Sempre foi muito divertido estar no palco e transmitir algum tipo de sentimento para as pessoas. Quero dizer, eu cresci dançando competitivamente.”

A cantora também comentou que não esperava o sucesso de “Diet Pepsi”, mas destacou o quanto gostou do processo criativo por trás da faixa:

‌



“Hum… eu não sei se realmente tinha alguma expectativa em relação a isso. Mas eu sabia que era uma música muito especial. Quando escrevi com o Luke e a Alvivera — era a primeira vez que nos encontrávamos — já estávamos no fim da sessão. Às vezes, você fica pensando: será que vamos criar algo bom ou nunca mais nos falar?

E então, perto do fim, a música simplesmente aconteceu de forma mágica. O Luca começou a tocar piano, e todos nós começamos a cantarolar melodias. Encontramos esse trecho — a última linha do refrão: ‘perdendo toda a minha inocência’ — e pensamos: ‘Meu Deus, isso está realmente muito bom.’

‌



Continuamos, e no dia seguinte finalizamos a música. Sentimos que havia algo especial ali. Mas, honestamente, minhas expectativas estavam baixas em relação à recepção, porque quando você cria muitas expectativas sobre como as pessoas vão reagir, geralmente não corresponde. Então tentei levar tudo com leveza.”





Além dos planos para a turnê, Addison também pretende expandir sua carreira no cinema. A artista já atuou em filmes como o terror Feriado Sangrento (2023) e o remake Ele é Demais (2021), inspirado no clássico Ela é Demais (1999). Confirmada na continuação de Feriado Sangrento, a nova estrela do pop já planeja explorar novos projetos nas telonas em breve.