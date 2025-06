Álbum de Addison Rae tem previsão de estreia no top 5 da Billboard Projeto consolida Addison Rae como promessa do pop norte-americano TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 13h57 ) twitter

A cantora e atriz norte-americana Addison Rae pode alcançar o topo da principal parada de vendas de álbuns dos Estados Unidos. Segundo estimativas da revista Hits Daily Double, a ex-TikToker deve vender mais de 46 mil cópias na semana de estreia de seu primeiro projeto. A projeção inicial posiciona o álbum em quarto lugar, atrás de I’m the Problem, de Morgan Wallen (213 mil cópias), Tha Carter VI, de Lil Wayne (110 mil), e Desire: Unleash, do grupo Enhypen (estimadas 81 mil cópias). Estima-se que mais de 20 mil unidades sejam vendidas apenas em versões físicas.

O álbum de estreia de Addison também registrou números expressivos no Spotify, somando mais de 13 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas. A artista ganhou notoriedade após o sucesso viral da faixa “Diet Pepsi”, que conquistou espaço tanto no TikTok quanto entre fãs de música no X (antigo Twitter). Atualmente, a canção acumula quase 400 milhões de reproduções na plataforma.

No projeto, Addison Rae aposta em sonoridades como trip hop e electropop, com uma estética influenciada por ícones do pop como Britney Spears, Madonna, Lana Del Rey, FKA twigs e Charli XCX.

O disco conta com a participação de Luka Kloser, que já colaborou em projetos como eternal sunshine (2024), de Ariana Grande; Found Home (2024), de Conan Gray; THINK LATER (2023); Dirt Femme (2022), de Tove Lo; e no próprio trabalho de Addison. A compositora Tove Burman, conhecida por contribuições em Alter Ego (2025), de Lisa, e The Good Witch, de Maisie Peters, também integra a equipe criativa do álbum.

O repertório da artista já inclui duas parcerias com Charli XCX: “2 Die 4”, lançada em 2023, e o remix de “Von Dutch” (2024), faixa do álbum brat, but it’s completely different, but also still brat. Addison também colaborou com a DJ venezuelana Arca no remix de sua música “Aquamarine”.

Sobre sua amizade e parceria com Charli, Addison se declarou em uma postagem no Instagram: “Você é uma das pessoas mais inspiradoras, contagiantes, lindas e magnéticas que eu conheço. Sou tão grata por você. Você tem sido incrivelmente generosa, humilde e gentil, mesmo quando não teria nenhum motivo para ser. Você é simplesmente tudooooooo!”

Com mais de 88 milhões de seguidores no TikTok, Addison Rae usou sua influência nas redes para impulsionar sua transição para a música. Para promover o álbum, lançou uma série de singles antes do projeto completo chegar às plataformas.

Após o estouro de “Diet Pepsi”, a cantora lançou “Aquamarine”, que atualmente ultrapassa 50 milhões de reproduções no Spotify e 7 milhões de visualizações no YouTube. Em seguida, vieram “High Fashion”, “Headphones On”, “Fame is a Gun” e “Times Like These”, faixas que contribuíram para manter o público engajado e elevar a expectativa para o álbum.

Ao revelar a capa do projeto, Addison compartilhou no Instagram: “Amo este projeto por completo, com tudo de mim. Um espelho. Um profundo desespero e desejo de me entender melhor. Uma verdadeira coletânea do meu trabalho mais orgulhoso até agora. Minha capa dos sonhos. Meus colaboradores dos sonhos.”