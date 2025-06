Amaarae retorna com o álbum Black Star e reflete sobre sucesso comercial e crítico Artista explora sua jornada até conquistar reconhecimento global TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h57 ) twitter

Na última sexta-feira (20), a cantora ganesa Amaarae anunciou seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado “Black Star”, o disco contará com 13 faixas inéditas e tem lançamento marcado para o dia 8 de agosto. A artista é conhecida mundialmente pela faixa “SAD GIRLS LUV MONEY REMIX”, que conta com a participação de Kali Uchis e Moliy.

Em seu último projeto, “Fountain Baby” (2023), Amaarae conquistou aclamação da crítica em diversos veículos de comunicação. O segundo álbum da artista possui nota 95 no agregador de críticas Metacritic e figurou em várias listas de melhores discos do ano. Embora já tenha alcançado tanto o sucesso comercial quanto o reconhecimento da crítica, em entrevista à Rolling Stone, Amaarae declarou que deseja unir de forma ainda mais intensa esses dois tipos de sucesso em seu novo trabalho:

“Minha alma não consegue descansar até que eu sinta que fiz um projeto que ressoe de uma forma realmente grandiosa no mundo todo. A última fronteira é conquistar tanto o sucesso comercial quanto o sucesso de crítica.”

Na mesma entrevista, Amaarae também falou sobre sua relação com a música brasileira e como se inspira na diversidade e na liberdade criativa dos artistas do país. Durante a produção do novo álbum, ela se encontrou com produtores de funk e compartilhou sua experiência sobre os métodos de trabalho que conheceu:

“Eles fazem música não pelo dinheiro ou pelos hits, mas pela expressão. […] E isso é tão lindo. Eu queria me sentir livre assim.”

Além do lançamento do novo álbum, a artista já anunciou datas de apresentações em diversos festivais internacionais. Amaarae iniciou sua bateria de shows no dia 13 de abril deste ano, no palco do Coachella. As próximas apresentações incluem festivais de grande porte, como o Glastonbury, no sábado (28), e o Lollapalooza Chicago, no dia 1º de agosto.

Na mesma entrevista, a artista ganesa também comentou sobre a intérprete do hit “Manchild”. Amaarae elogiou Sabrina Carpenter e traçou paralelos entre as propostas artísticas de ambas:

“Ela é uma louca, assim como eu. […] A dela é brilhante e colorida; a minha é sombria e ousada. Mas estamos dizendo a mesma coisa: somos seres sexuais e somos mulheres que se sentem livres e confiantes em relação a isso.”

Até o momento, Amaarae não revelou os nomes nem a duração das faixas que compõem o disco. No entanto, junto com o anúncio do álbum, ela confirmou o lançamento do single “S.M.O”, sua primeira faixa inédita em 2025. Suas últimas participações na música foram nas colaborações “In the Night” (2024), ao lado de Childish Gambino e Jorja Smith, e “Azonto Fiesta”, parceria com Smallgod e Mugeez.