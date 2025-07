Arca expõe mensagens de Sevdaliza e reacende acusação de plágio Em nova publicação, artista venezuelana retoma desavença com a cantora irani-neerlandesa e questiona semelhanças conceituais entre... TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h57 ) twitter

Nesta terça-feira (1º), a cantora e produtora venezuelana Arca surpreendeu os seguidores ao publicar em seu feed no Instagram mensagens privadas trocadas com a artista Sevdaliza, conhecida pelo hit “Alibi”, colaboração com Pabllo Vittar e Yseult. A nova exposição reacendeu os conflitos entre as duas cantoras, que vinham se desentendendo desde o primeiro semestre de 2025.

Segundo Arca, há diversas semelhanças visuais e conceituais entre os trabalhos recentes de Sevdaliza e seu álbum “Kick I”, lançado em 2020 com participações de artistas como Björk e Rosalía. A venezuelana também acusa a cantora irani-neerlandesa de buscar antigos colaboradores seus para seus novos projetos. Em uma das mensagens divulgadas, Arca confronta diretamente Sevdaliza:

“Já que você não pode trabalhar comigo, vai atrás de todos os meus colaboradores? Você diz ‘protect the dolls’, mas faz gaslighting e se vitimiza por ter copiado uma doll. Onde você vai parar? E aí eu sorrio, te perdoo, e você continua? Agora está atrás de outro colaborador? Qual é o seu problema?”

Em resposta, a cantora de “Messiah” rebateu com firmeza:

‌



“Querida, sinto muito, mas você está delirando. Eu nunca quis copiar ou te machucar.”

Pouco depois da postagem com as mensagens ser publicada no Instagram, Arca voltou e apagou o conteúdo, encerrando temporariamente mais um capítulo da disputa entre as duas artistas.

‌



Os conflitos entre as artistas não começaram com a publicação mais recente. A tensão entre Arca e Sevdaliza iniciou-se ainda em maio deste ano, quando a venezuelana acusou publicamente a colega de plágio após a divulgação da prévia da faixa “Messiah”, lançada posteriormente em 27 de junho. Na ocasião, Arca compartilhou capturas de tela de mensagens privadas enviadas por Sevdaliza, nas quais a artista pedia uma colaboração para um remix — segundo Arca, os contatos foram ignorados.

Diante da repercussão negativa, Sevdaliza publicou um comunicado nas redes sociais, no qual lamentava o conflito e defendia a solidariedade entre mulheres na indústria da música:

‌



“O drama recente me fez perceber, mais uma vez, que não tenho espaço no meu coração para entrar em conflito com outras mulheres — isso vai totalmente contra a missão que tenho aqui. Somos aliadas, todas lutando para sermos nós mesmas, para colocarmos nossa arte no mundo. Nunca sabemos o que a outra está passando. Todas podemos vencer, de preferência, juntas. (…) Arca é uma artista importante que teve um enorme impacto na comunidade trans e latina. Continuarei amando e apoiando sua arte.”

Pouco depois, Arca respondeu publicamente ao posicionamento de Sevdaliza, desta vez com um tom conciliador. Em uma nova publicação, reconheceu o peso do ego na disputa

“Sei que, às vezes, como divas, infelizmente sentimos a necessidade de nos enxergar como a fonte ou a origem, porque estamos desesperadas para provar nosso valor e nossos talentos. Mas, na verdade, não há motivo para competir, já que cada uma de nós faz as coisas da sua maneira.”

A cantora venezuelana agradeceu o reconhecimento da colega e pediu desculpa aos fãs pela polêmica:

“Então, obrigada, Sevdaliza, por me lembrar da importância de ser humilde, pois é verdade que nada é criado no vácuo e estamos conectadas por um inconsciente coletivo. Apoio sua decisão de manter o visual. Espero que isso lhe dê força. Sei que é um equívoco do ego identificar-se em excesso com uma estética ou um som, a ponto de nos afastarmos da gratidão por fazer parte de uma conversa através da arte. E, a todos os fãs da Sevdaliza: vocês têm razão. Obrigada por abrirem mentes e corações.”

No entanto, meses após o pedido de desculpas, Arca reacendeu a polêmica com a nova publicação. O episódio rapidamente se espalhou pelas redes sociais e reacendeu o debate entre os fãs das duas artistas.