Ariana Grande comenta curtida polêmica e afasta rumores sobre o irmão

Na última segunda-feira (28), a cantora Ariana Grande tornou-se alvo de comentários a respeito de sua relação com o irmão, Frankie Grande, após curtir um reel — vídeo curto da plataforma Instagram. As especulações começaram por conta do conteúdo do vídeo curtido pela artista. Nele, aparece um garotinho cantando, enquanto uma legenda sobreposta diz: “Eu às 3 da manhã lembrando para minha família que eu sei cantar e eles não”.

A possibilidade da publicação representar uma indireta ao próprio irmão ganhou força devido ao fato de Ariana ser amplamente reconhecida por sua impressionante capacidade vocal e versatilidade ao longo de sua carreira. Assim que a curtida gerou repercussão nas redes sociais, a cantora retornou ao post original para deixar um comentário e dissipar qualquer rumor envolvendo sua família. No comentário, Ariana Grande mencionou o irmão e esclareceu que o comportamento do menino lembrava Frankie quando era mais novo. Com bom humor e espontaneidade, ela escreveu:

“Lindo, mas com certeza esse era o @FrankieJGrande na nossa cozinha quando estávamos crescendo”.

Neste ano, Ariana Grande também participou da nova fase artística do irmão. Frankie Grande, que já atuou como dançarino, ator e apresentador, iniciou sua trajetória na indústria da música em 2025. Aos 42 anos, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, intitulado Hotel Rock Bottom. Com 15 faixas distribuídas em 40 minutos de duração, o disco inclui a participação especial de Ariana no remix da canção que dá nome ao projeto. Esse remix, lançado em 10 de julho, ultrapassou 1,6 milhão de reproduções na plataforma Spotify.

Na última segunda-feira, Ariana Grande foi oficialmente confirmada no elenco do novo longa da franquia “Entrando Numa Fria”. A cantora e atriz já vinha sendo especulada para integrar a produção desde maio, mas sua participação só foi confirmada neste mês, após a divulgação de um teaser nas redes sociais que revelou parte do elenco. A artista dividirá a cena com nomes consagrados de Hollywood, incluindo Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, Blythe Danner e Teri Polo, que retornam à franquia com seus personagens marcantes. A estreia do novo filme está marcada para o feriado de Ação de Graças de 2026, tradicionalmente celebrado nos Estados Unidos no final de novembro.

Além desse projeto, Ariana Grande também integra o elenco da aguardada continuação de “Wicked”, que será lançada em novembro deste ano. A produção marca sua estreia no universo musical cinematográfico em grande escala. A artista também já está confirmada na adaptação do livro infantil “Ah, os lugares onde você irá”, obra clássica do autor Dr. Seuss, com estreia prevista para 2028.