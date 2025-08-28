Ariana Grande volta aos palcos com a Eternal Sunshine Tour em 2026 A cantora anuncia datas nos Estados Unidos e na Inglaterra, marcando o fim de quase seis anos sem grandes turnês TMJ Brazil|Do R7 28/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ariana Grande volta aos palcos com a Eternal Sunshine Tour em 2026 TMJ Brazil

Nesta terça-feira (28), a cantora Ariana Grande anunciou oficialmente seu retorno aos palcos, compartilhando a novidade com seus fãs por meio de seu perfil brighterdays no Instagram. A Eternal Sunshine Tour tem início marcado para o dia 6 de junho de 2026, com datas já divulgadas até o dia 23 de agosto. Até o momento, os shows contemplam apenas cidades nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas é esperado que a artista revele novas datas em outros países em breve, ampliando ainda mais o alcance da turnê.

O álbum Eternal Sunshine de Ariana Grande foi lançado em 8 de março de 2024 e trouxe singles de grande sucesso, como yes, and?, the boy is mine, supernatural e we can’t be friends (wait for your love). O lead single do projeto, “yes, and?” rapidamente se tornou um destaque entre os fãs, acumulando mais de 669 milhões de reproduções no Spotify desde seu lançamento em 12 de janeiro daquele ano. Pouco tempo depois, a faixa ainda ganhou um remix especial com a participação da lendária cantora Mariah Carey, ampliando sua repercussão.

Entre todas as músicas do álbum, we can’t be friends (wait for your love) se consolidou como o maior sucesso do projeto. Com mais de 1,5 bilhão de reproduções no Spotify, a faixa alcançou a primeira posição na parada de singles mais ouvidos dos Estados Unidos, segundo levantamento da revista Billboard, tornando-se, assim, um dos maiores hits recentes de Ariana Grande.

Outra faixa de destaque é the boy is mine, que atualmente contabiliza mais de 554 milhões de reproduções no Spotify. Considerada um verdadeiro “fan favorite”, a música faz referência ao clássico homônimo de Brandy e Monica, lançado nos anos 90. Ariana ainda promoveu a faixa com um remix ao lado das artistas originais, que participaram não apenas da gravação, mas também do videoclipe oficial, fortalecendo a conexão entre gerações e homenageando a história da música que inspirou a criação de Ariana Grande.

‌



Em 28 de março deste ano, Ariana Grande surpreendeu os fãs ao lançar a versão deluxe do projeto, adicionando cinco canções inéditas e uma versão estendida da faixa Intro (end of the world).

A nova turnê marca o encerramento de um hiato de quase seis anos sem grandes apresentações, consolidando o retorno da artista aos palcos e prometendo momentos memoráveis para seu público ao redor do mundo.

6 e 9 de junho – Oakland, CA – Oakland Arena

13 e 14 de junho – Los Angeles, CA – Crypto.com Arena

17 e 19 de junho – Los Angeles, CA – Kia Forum

24 e 26 de junho – Austin, TX – Moody Center

30 de junho e 2 de julho – Sunrise, FL – Amerant Bank Arena

6 e 8 de julho – Atlanta, GA – State Farm Arena

12, 13, 16 e 18 de julho – Brooklyn, NY – Barclays Center

22 e 24 de julho – Boston, MA – TD Garden

28 e 30 de julho – Montreal, QC – Bell Centre

3 e 5 de agosto – Chicago, IL – United Center

15, 16, 19, 20 e 23 de agosto – Londres, UK – The O2