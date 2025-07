Ava Max cancela turnê e fãs reclamam de reembolso parcial de pacotes VIP Artista cancelou nova turnê marcada para agosto e deixou fãs insatisfeitos com política de reembolsos dos pacotes VIP. TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h18 ) twitter

Na última quinta-feira (03), a cantora norte-americana Ava Max cancelou oficialmente a turnê “Don’t Press Play Tour”, que acompanharia o lançamento de seu próximo álbum de estúdio, previsto para o dia 22 de agosto. A notícia pegou fãs de surpresa e rapidamente gerou repercussão nas redes sociais — especialmente entre aqueles que adquiriram pacotes VIP para os shows. Muitos relataram frustração ao descobrir que não receberiam o reembolso total do valor pago, mesmo diante do cancelamento.

Entre os relatos que mais chamaram atenção, está o do perfil Ava Max Lately, uma conta de atualizações sobre a artista, administrada por um fã dedicado. O responsável pela página usou seu perfil no X (antigo Twitter) para relatar a experiência frustrante com o processo de reembolso e denunciar a falta de transparência na política adotada:

“Não só precisamos pedir manualmente o reembolso (ou perder ele até o dia 31), mas se comprou o VIP como eu, não vai receber o reembolso total. Sou um estudante quebrado que gastou suas economias só pra ser enganado pela Ava Max.”

Visivelmente decepcionado, o fã também expressou a possibilidade de abandonar os perfis que administra em homenagem à cantora. Ele desabafou sobre o impacto financeiro e emocional que a situação causou, sugerindo até mesmo vender suas contas como forma de compensar o prejuízo:

‌



“Talvez eu devesse vender minhas contas AvaMaxLately para compensar o dinheiro que perdi. Tenho 28 mil seguidores no TikTok, 16 mil no Instagram, 5 mil no YouTube, quase 4 mil aqui — elas valem mais do que o que recebi da Ava. Parabéns, Ava, você acabou de perder seu maior portal. Demorou, mas você conseguiu.”

Até o momento, Ava Max e sua equipe não se pronunciaram oficialmente sobre os reembolsos parciais ou a política aplicada aos pacotes VIP.