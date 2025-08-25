Ava Max fala sobre críticas, samples e gestão de carreira Em entrevista a Rolling Stone, a cantora comenta sobre os desafios recentes e sua paixão pela música pop TMJ Brazil|Do R7 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ava Max fala sobre críticas, samples e gestão de carreira TMJ Brazil

Na última sexta-feira (22), a cantora Ava Max concedeu uma entrevista à revista Rolling Stone. A artista, que está em fase de divulgação de seu mais novo disco, Don’t Click Play, lançado no mesmo dia, aproveitou a ocasião para comentar sobre os desafios recentes que enfrentou na gestão de sua carreira e também para falar sobre as críticas que recebeu pelo uso de samples em seus trabalhos.

Ao abordar os acontecimentos mais recentes de sua trajetória, Ava Max refletiu sobre os comentários que circulam a respeito da administração de sua carreira. Com um tom irônico, a cantora comentou como essas observações repetidas, ao longo do tempo, acabaram influenciando a maneira como ela própria se sente a respeito de sua gestão profissional.

“Quero dizer, Ava Max tem sido a popstar mais mal gerida de todos os tempos. É assim que parece. É assim que os comentários fazem parecer, certo? É assim que eu me sinto.”

Em seguida, Ava Max ressaltou que, apesar desses comentários e de seus próprios pensamentos críticos sobre sua carreira, sua paixão pela música pop permanece inabalável. Ela compartilhou como se sente em relação às suas produções e deixou para os fãs a decisão de julgar se sua carreira está sendo bem gerida ou não.

‌



“(…) mas meu amor pela música permanece, e é por isso que ainda vou continuar fazendo música pop de forma consistente até ter uns 100 anos (se eu tiver sorte), porque a música pop está nas minhas veias, mas eu fui mal gerida no passado? Isso cabe aos fãs decidirem.”

Ainda durante a entrevista, a cantora falou sobre as críticas constantes que recebeu na internet pelo uso frequente de samples em suas músicas. O tema surgiu a partir de uma pergunta sobre a presença de samples em seu novo álbum de estúdio. Entre os exemplos mais conhecidos, Ava Max já incorporou trechos de faixas como Barbie Girl, do Aqua, em “Not Your Barbie Girl”; If You Were a Woman, de Bonnie Tyler, em “Kings & Queens”; Around The World, do ATC, em “My Head & My Heart”; e Gimmie Gimmie Gimme, do ABBA, em Torn. Sobre essas críticas, a cantora disse:

‌



“Muitas pessoas usam samples de músicas e, por alguma razão, gostam de me atacar. No fim das contas, é o seguinte: se você consegue fazer uma interpolação muito bem, e você a ama, não acho que deveria deixá-la guardada no seu computador; acho que deveria deixar as pessoas dançarem aquela música.”

Don’t Click Play é o terceiro álbum de estúdio na carreira de Ava Max. O disco tem duração de 34 minutos e é composto por 12 faixas. Inicialmente, a cantora havia planejado uma turnê para divulgar o álbum, mas as datas foram canceladas, e ainda não há informações sobre um possível retorno da artista aos palcos.