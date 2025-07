Azealia Banks tem fala antiga resgatada e reacende debate entre fãs de Nicki Minaj e SZA Publicação feita em abril volta a viralizar após troca de farpas entre as artistas; rapper já havia comparado as duas. TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 11h18 ) twitter

Na última sexta-feira (18), fãs da rapper Nicki Minaj revisitaram antigas declarações de Azealia Banks sobre a cantora SZA. O resgate aconteceu no contexto da recente polêmica envolvendo as duas artistas, que trocaram indiretas e críticas nas redes sociais durante a última semana — um episódio que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter).

A postagem de Azealia Banks, datada de 25 de abril deste ano, voltou a circular com força entre os fãs, sobretudo por já conter críticas a SZA e comparações diretas com Nicki Minaj. Na época, Banks havia sido questionada por seguidores sobre seus gostos musicais pessoais e se teria alguma faixa favorita da cantora de “Saturn”. A resposta, no entanto, foi marcada por franqueza e um tom de desdém, refletindo a pouca afinidade de Azealia com o estilo da artista:

“Não realmente. Não estou sendo hater, eu só não me importo o suficiente para ligar voluntariamente SZA. Tudo soa exatamente igual para mim, não tem nenhum tom, profundidade ou força, e não é exatamente suave, aveludado e macio. Parece meio estranho para mim. Não é tipo ‘meu Deus, desligue isso’, mas eu realmente me importo? Não. É aceitável e ‘não é ruim’, mas nada para eu gritar aos quatro ventos, na minha opinião.”

A fala repercutiu especialmente por antecipar a tensão que hoje domina os bastidores das duas artistas. Além de falar sobre o alcance e a potência da voz de SZA, Azealia foi além: no mesmo tweet, fez uma comparação direta entre a artista e Nicki Minaj, deixando claro qual das duas considera mais interessante artisticamente.

“Eu honestamente prefiro ouvir Nicki Minaj cantar. Estou sendo completamente séria. Nicki tem caráter e singularidade no canto dela. SZA poderia ser literalmente qualquer pessoa. Você poderia cloná-la e eu não perceberia.”

A declaração, inicialmente vista apenas como mais uma opinião polêmica de Azealia Banks — conhecida por não filtrar suas críticas —, ganhou um novo peso após a briga pública entre Nicki e SZA, como se já antecipasse a rivalidade que se tornaria evidente nos meses seguintes.

Nos últimos dias, com o conflito entre as duas estrelas tomando grandes proporções nas redes sociais, Azealia Banks voltou a se manifestar. A rapper utilizou sua conta no X para comentar os desdobramentos da confusão.