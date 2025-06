Barbra Streisand abre o jogo sobre novo álbum e colaborações Lenda da música detalha o que os fãs podem esperar do álbum e das novas colaborações TMJ Brazil|Do R7 23/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h17 ) twitter

Nesta segunda-feira (23), a cantora Barbra Streisand revelou mais detalhes sobre seu novo projeto. O álbum “The Secret of Life: Partners, Volume 2” marca o 35º trabalho de estúdio da lenda da música. O projeto reúne participações de artistas de diferentes gerações, como Bob Dylan, Paul McCartney, Laufey, Hozier, Sam Smith, James Taylor, Sting, Tim McGraw, Josh Groban, Ariana Grande e Mariah Carey. O disco tem lançamento marcado para a próxima sexta-feira (27).

Em entrevista à revista norte-americana Variety, a cantora comentou sobre a inspiração para o título do álbum:

“Cantei uma música com James Taylor, que escreveu ‘Secret of Life’, sobre a passagem do tempo, sobre apreciar o passar dos anos. À medida que envelheço, aprendo a valorizar esse tempo. Então, isso significa muito.”

A artista vencedora do EGOT — honraria destinada a quem conquista os prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony — também falou sobre a possibilidade de voltar aos palcos. Atualmente com 85 anos e uma carreira marcada por sucesso e reconhecimento, Barbra refletiu sobre um possível retorno às apresentações ao vivo:

‌



“Ai, meu Deus. Duvido. Mas tem uma parte de mim que talvez considere isso. Por outro lado, fico me perguntando: por quê?”

Na tracklist do novo projeto, Barbra Streisand se une a Mariah Carey e Ariana Grande na faixa “One Heart, One Voice”. Sobre essa colaboração, a cantora não poupou elogios às duas colegas e se disse lisonjeada por ambas aceitarem o convite:

‌



“Elas são as vozes mais quentes, potentes e maravilhosas. E ambas disseram sim para se juntar a mim”, contou Barbra ao podcast Just For Variety.

Além das duas estrelas do pop, a artista também comentou sobre seu dueto com Bob Dylan. Em entrevista à Billboard, ela relembrou como foi trabalhar com ele, após o músico manifestar desejo de gravar uma parceria:

‌



“Foi maravilhoso trabalhar com ele, de verdade. Gravei minha parte antes, e tudo se encaixou perfeitamente com a dele. Eu sou diretora por natureza, e ele queria direção, o que foi incrível. Ele perguntava: ‘O que você acha? O que você quer?’ Estava super aberto a experimentar uma coisa, depois outra. Foi realmente muito fácil.”

O novo trabalho de Barbra Streisand dá continuidade ao álbum “Partners” (2014), que, na ocasião, contou com participações de nomes como John Mayer, Stevie Wonder, John Legend, Billy Joel e Michael Bublé.