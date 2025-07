Barbra Streisand lança colaboração com Mariah Carey e Ariana Grande Artistas unem talento e propósito em nova faixa que integra o álbum colaborativo de Streisand. TMJ Brazil|Do R7 03/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h36 ) twitter

Nesta quinta-feira (03), a cantora norte-americana Barbra Streisand usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo dos bastidores da faixa “One Heart, One Voice”, parceria com Mariah Carey e Ariana Grande. A canção, lançada na última sexta-feira (27), integra o projeto colaborativo “The Secrets Of Life: Partners, Volume 2” e marca um encontro raro entre três das vozes femininas mais influentes da música internacional.

Na legenda do vídeo, Barbra Streisand refletiu sobre como surgiu a ideia de reunir Mariah e Ariana na mesma música. Segundo a cantora, desde o início parecia claro que a colaboração entre as três artistas deveria girar em torno de uma temática poderosa e urgente: o empoderamento feminino.

“Quando a ideia de gravar uma música com Mariah e Ariana foi sugerida pela primeira vez, parecia inevitável que ela falaria sobre empoderamento feminino.”

A artista também compartilhou como a mensagem central da canção — especialmente um de seus versos — teve um impacto emocional profundo sobre ela. Para Barbra, a força das palavras e a união de três mulheres com trajetórias marcantes deram à música um sentido ainda maior do que o imaginado inicialmente.

“A letra ‘temos todo o direito de fazer uma escolha’ ressoou profundamente em mim. A música se tornou um veículo para que três mulheres determinadas se unissem em voz e propósito.”

Finalizando a publicação, a artista demonstrou gratidão a Mariah Carey e Ariana Grande pela parceria, além de celebrar o lançamento da faixa em todas as plataformas digitais.

“Obrigada à @mariahcarey e à @arianagrande por emprestarem seu talento e compartilharem esse momento especial comigo. Nossa nova música, One Heart, One Voice, já está disponível.”

O projeto “The Secrets of Life: Partners, Volume 2”, do qual “One Heart, One Voice” faz parte, reúne uma série de colaborações entre Barbra Streisand e nomes de peso da música contemporânea e clássica. Além de Mariah Carey e Ariana Grande, participam do álbum artistas como Hozier, Paul McCartney, Sam Smith, Bob Dylan, Tim McGraw e Sting — reforçando o caráter multigeracional e plural da obra.