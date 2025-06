Beyoncé agradece lenda dos Beatles após show em Londres Ícone pop exaltou o artista e destacou conexão especial com capital inglesa. TMJ Brazil|Do R7 17/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h37 ) twitter

Na última segunda-feira (16), a cantora norte-americana Beyoncé encerrou a passagem da sua mais nova turnê, Cowboy Carter Tour, em Londres. Foram seis apresentações no Tottenham Hotspur Stadium, realizadas nos dias 5, 7, 10, 12, 14 e 16 de junho.

Após o último show, a artista publicou um agradecimento a Sir Paul McCartney. Na postagem, Beyoncé expressou sua gratidão pela liberação da música “Blackbiird”, presente na setlist dos shows. A intérprete de “Texas Hold ‘Em” escreveu:

“Obrigada, Sir Paul McCartney, por ter escrito uma das melhores músicas já feitas. Toda vez que a canto, me sinto extremamente honrada.”

Ela também estendeu os agradecimentos à família McCartney, destacando que usou uma peça assinada por Stella McCartney, filha do ex-Beatle:

“É um momento de ciclo completo usar uma criação linda da sua filha.”

Além de agradecer a lenda da música, Beyoncé fez questão de enaltecer o público londrino, prometendo retornar em breve:

“Obrigada, Londres, por criar memórias inesquecíveis para mim e minha família. Falamos de novo quando eu voltar em turnê!”

A turnê segue agora para Paris, com apresentações no Stade de France nos dias 19, 21 e 22 de junho.

A relação entre Paul McCartney e Beyoncé já havia sido comentada anteriormente em entrevista do músico à Variety. Na ocasião, Paul destacou a importância de ouvir a voz de Beyoncé interpretando sua canção e relembrou o contexto em que ela foi criada:

“Falei com ela pelo FaceTime, e ela me agradeceu por ter escrito e permitido que ela gravasse. Disse a ela que o prazer era todo meu e que achei que ela fez uma versão arrasadora da música. Quando vi, na televisão, no início dos anos 60, imagens das meninas negras sendo expulsas da escola, fiquei chocado. E ainda não consigo acreditar que existam lugares onde isso ainda aconteça. Qualquer coisa que minha música — e essa versão fabulosa da Beyoncé — possa fazer para aliviar a tensão racial seria maravilhoso e me deixaria muito orgulhoso.”

Além de “Blackbiird”, Beyoncé também incluiu na tracklist do álbum Cowboy Carter um cover de “Jolene”, clássico country de Dolly Parton. O projeto consolidou uma vitória histórica na carreira da artista, que conquistou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy 2025.