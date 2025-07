Beyoncé encerra a Cowboy Carter Tour com reunião do Destiny’s Child Cantora celebrou o encerramento da turnê com participações marcantes e um momento romântico ao lado de Jay-Z TMJ Brazil|Do R7 28/07/2025 - 11h39 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h39 ) twitter

No último domingo (27), a cantora Beyoncé encerrou sua aclamada série de apresentações da “Cowboy Carter Tour”, que totalizou 32 shows realizados em diferentes datas pela América do Norte e Europa. A última parada da turnê aconteceu em Las Vegas, Nevada, e foi marcada por surpresas e participações especiais que agitaram o público. Esta foi a segunda performance da artista na cidade, e o encerramento contou com a presença de grandes nomes da música ao lado de Beyoncé no palco.

Entre os momentos mais marcantes da noite, destacou-se a aguardada reunião do Destiny’s Child, grupo composto por Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams. As ex-companheiras de banda se juntaram para uma apresentação histórica, interpretando os sucessos “Lose My Breath” e “Bootylicious”, ambos parte do repertório que consagrou o trio como um dos maiores grupos femininos da música pop e R&B, além disso, elas também performaram “Energy”, faixa presente no álbum RENAISSANCE (2022), da própria Beyoncé. Essa aparição marcou o primeiro reencontro do Destiny’s Child nos palcos desde 2018, quando se reuniram para o lendário show de Beyoncé no festival Coachella.

Outra participação especial que animou o público foi a do cantor Shaboozey, colaborador de Beyoncé no projeto Cowboy Carter. Ele é destaque nas faixas “SPAGHETTI” e “SWEET, HONEY, BUCKIIN’”, presentes no álbum. Durante a apresentação em Las Vegas, os dois dividiram os vocais na performance de “SWEET, HONEY, BUCKIIN’”, música que já ultrapassa a marca de 52 milhões de reproduções no Spotify.

Encerrando a noite de forma emocional e poderosa, Beyoncé chamou ao palco seu marido, o rapper e empresário Jay-Z, para interpretarem juntos a icônica faixa “Crazy In Love”. A canção, que marcou o início da carreira solo da cantora e também consolidou o casal como uma força criativa na indústria musical, ganhou um momento especial com um beijo carinhoso trocado ao final da apresentação.

A Cowboy Carter Tour chega ao fim deixando um legado expressivo: estima-se que a turnê tenha gerado mais de 400 milhões de dólares em receita, resultado do sucesso comercial das 32 apresentações realizadas em diferentes locais e datas.