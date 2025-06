Beyoncé quase ficou de fora de Telephone por não gostar do estilo, revela produtor Produtor contou que precisou mudar a sonoridade da faixa para convencer a cantora. TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 10h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 10h17 ) twitter

Na última segunda-feira (23), o produtor musical Darkchild falou sobre suas parcerias com Beyoncé, Lady Gaga e outros grandes nomes da indústria. As revelações foram feitas em entrevista à revista norte-americana People. Durante a conversa, o artista relembrou diversos trabalhos dos quais participou, como nas faixas “The Boy Is Mine” (1998), de Brandy e Monica, “You Rock My World” (2001), de Michael Jackson, e “Telephone” (2009), de Lady Gaga e Beyoncé.

Ao comentar sobre a colaboração entre Gaga e Beyoncé, o produtor revelou que a participação da estrela texana quase não aconteceu. O motivo seria o estilo da faixa, que inicialmente possuía uma sonoridade mais tecno-pop, destoando do momento artístico da intérprete de “Halo”. Para viabilizar o dueto, Darkchild se ofereceu para alterar a estrutura da canção, tornando-a mais alinhada com o estilo de Beyoncé:

“Toquei a música pra Beyoncé. Ela estava no Japão quando enviei pra ela, e só tínhamos um dia pra fazer isso, porque já íamos começar a mixar e masterizar. Na primeira ouvida, a Beyoncé falou: ‘Não posso fazer, não é muito meu estilo. É meio tecno-pop e não é muito a minha pegada.’ Eu disse: ‘Me dá 30 minutos pra eu ajustar umas coisas e te envio de volta.’”

O produtor também contou que o convite para Beyoncé participar do hit partiu da própria Lady Gaga. A sugestão surgiu nas etapas finais da masterização da música e pegou Darkchild de surpresa. Imediatamente, ele entrou em contato com a artista para apresentar a proposta:

‌



“Gaga me ligou. Ela estava prestes a finalizar a masterização da música e falou: ‘E se a gente colocasse a Beyoncé nessa?’ Acho que ela disse que a Beyoncé já tinha comentado que estava disposta a trabalhar com ela, ou algo assim. Elas já tinham se encontrado, se não me engano. Então, eu liguei pra Beyoncé e falei: ‘Ei, estou finalizando uma música com a Gaga e queria saber se você topa participar.’”

Sobre o rework da faixa, Darkchild detalhou todo o processo de reformulação e as mudanças necessárias para atender às preferências da ex-integrante do Destiny’s Child. O produtor revelou que, no mesmo dia em que enviou a versão inicial, ele já havia refeito a base e recebido os vocais de Beyoncé para incluir no projeto:

‌



“Voltei pro estúdio com nossos compositores. Refizemos a base, dando uma pegada mais R&B e hip-hop no segundo verso — mudamos o ritmo para half-time e adicionamos alguns elementos como 808s, pequenas coisas assim. Enviei de volta pra ela. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela gravou todos os vocais e me mandou de volta.”

Por fim, Darkchild comparou o sucesso de “Telephone” com o clássico “The Boy Is Mine” e revelou que reutilizou algumas ideias entre as duas músicas. Ele ainda destacou que considera ser um dos maiores apoiadores da faixa, tanto na versão solo quanto no dueto com Beyoncé:

‌



“Eu sempre acreditei muito nessa música. Tem até vídeo meu criando essa faixa junto com a Gaga por aí. Sempre confiei nela desde o começo. E aí, ter a Beyoncé nela foi tipo… Na minha cabeça comecei a pensar: ‘Cara, lá vamos nós de novo, duas garotas, tipo Brandy e Monica — agora Beyoncé e Gaga.’ Comecei a pensar assim. Isso poderia ser algo realmente mágico. Eu usei de propósito aquele som de harpa no começo da música. É o mesmo som de harpa que usei em ‘The Boy Is Mine’.”

Beyoncé e Darkchild já haviam colaborado anteriormente em sucessos como “Déjà Vu” (2006), além de hits do grupo Destiny’s Child, como “Lose My Breath” (2005) e “Say My Name” (1999). Além dos nomes já citados, o produtor também trabalhou com artistas como Jennifer Lopez, Whitney Houston, Toni Braxton, Aaliyah, Justin Bieber, Sam Smith e SZA.

Atualmente, “Telephone” acumula cerca de 910 milhões de reproduções no Spotify e mais de 494 milhões de visualizações no YouTube. A faixa foi indicada ao Grammy de Melhor Colaboração na cerimônia de 2011, embora não tenha vencido.

Além do desempenho comercial expressivo, “Telephone” possui um impacto cultural significativo. A música se consolidou como um dos duetos mais emblemáticos da indústria, tornando-se um verdadeiro hino, especialmente dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Seu sucesso e repercussão são tão duradouros que, até hoje, fãs e admiradores aguardam ansiosamente pela “parte dois”, prometida no encerramento do videoclipe oficial.