Beyoncé teria descartado álbum inteiro, revela Mr. Vegas Segundo Mr. Vegas, gravações inéditas foram substituídas pelo lançamento final do disco BEYONCÉ. TMJ Brazil|Do R7 04/09/2025 - 13h39 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h39 )

Beyoncé teria descartado álbum inteiro, revela Mr. Vegas

Na última quarta-feira (03), a cantora Beyoncé voltou a ser destaque após declarações feitas pelo cantor jamaicano Mr. Vegas, conhecido por seu trabalho no remix de Standing On The Sun, lançado na versão estendida do álbum BEYONCÉ de 2014. Durante a entrevista, o artista revelou que a cantora teria descartado um álbum completo que seguiria a mesma linha da colaboração entre os dois, surpreendendo fãs e colegas de trabalho.

Mr. Vegas iniciou contando como foi o convite para a participação em um material inédito de Beyoncé e descreveu a experiência de ouvir algo que ainda não tinha sido oficialmente lançado. Ele afirmou que a cantora e sua equipe mostraram a ele um álbum diferente, em um momento que parecia especial e reservado. O cantor ainda revelou que o vazamento teria frustrado a artista:

“Alguém vazou a gravação e eu acho que ela… não sei o que aconteceu, todo o projeto foi descartado, porque o álbum que eles tocaram para mim… eu fui ao estúdio e o engenheiro tocou o álbum dela que estava para ser lançado, com ‘Standing On The Sun’.”

Em seguida, o artista relatou o choque ao perceber que o lançamento oficial do disco não continha nenhuma das faixas que ele havia ouvido no estúdio, algo que o deixou surpreso e curioso sobre as decisões da cantora.

“Aí, no dia seguinte ou dois dias depois, acordei e a Beyoncé lançou um projeto totalmente novo à meia-noite, sem ‘Standing On The Sun’, nada do que eu tinha ouvido no estúdio. Então talvez, por vazarem a gravação, ela tenha ficado irritada ou algo assim, não sei. Mas depois ela colocou a música no Platinum Edition.”

Nos últimos anos, Beyoncé tem trabalhado em uma ambiciosa trilogia de álbuns, iniciada com Renaissance (2022) e seguida por Cowboy Carter (2024), disco que garantiu à artista a vitória na categoria de Álbum do Ano na mais recente edição do Grammy. É esperado que a cantora anuncie um novo lançamento no próximo ano, dando continuidade a esse projeto musical que tem consolidado ainda mais sua carreira.