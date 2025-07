Billie Eilish anuncia projeto em 3D com James Cameron Durante apresentação na turnê HIT ME HARD AND SOFT, cantora revelou estar trabalhando com o cineasta em um novo conteúdo TMJ Brazil|Do R7 21/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 09h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último sábado (19), a cantora Billie Eilish subiu ao palco do estádio Co-op Live, em Manchester, na Inglaterra, como parte de sua atual turnê, a HIT ME HARD AND SOFT Tour, iniciada em 29 de setembro de 2024 no Canadá. Durante a apresentação, a artista surpreendeu os fãs ao revelar detalhes sobre os próximos passos de sua carreira. Em um momento do show, Billie Eilish confidenciou estar envolvida em um novo projeto ao lado do renomado diretor James Cameron, responsável por clássicos do cinema como Titanic (1997), Avatar (2009) e O Exterminador do Futuro (1984). Sem entrar em muitos detalhes, a cantora revelou apenas que a colaboração resultará em um conteúdo audiovisual em 3D, deixando os fãs curiosos sobre o que está por vir. Especula-se que o projeto possa envolver uma filmagem da turnê atual ou até mesmo um novo documentário. “Basicamente, não posso dizer muita coisa sobre isso, mas o que posso dizer é que estou trabalhando em algo muito, muito especial com alguém chamado James Cameron — e vai ser em 3D. Então interpretem como quiserem.” Billie Eilish ainda instigou o público ao mencionar que Cameron estava presente na plateia e destacou que os shows realizados em Manchester fazem parte da gravação do projeto em parceria com o diretor. “Esses quatro shows aqui em Manchester, eu e vocês fazemos parte de algo que estou criando com ele. Ele está em algum lugar nessa plateia, só dizendo. Então não estranhem isso, e provavelmente vou usar exatamente essa roupa por uns quatro dias seguidos.” A cantora já possui experiência com produções audiovisuais. Em 2021, lançou o documentário Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, que acompanha os bastidores de sua ascensão ao estrelato e o processo criativo de seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. No mesmo ano, lançou Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, um especial musical em que performa as faixas do segundo álbum de estúdio, Happier Than Ever.