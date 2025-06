Billie Eilish canta sucesso do Paramore em show Fãs vibram com homenagem à banda liderada por Hayley Williams TMJ Brazil|Do R7 11/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 09h57 ) twitter

A cantora Billie Eilish agitou a internet na madrugada desta quarta-feira (11) ao apresentar um cover de “The Only Exception”, um dos maiores sucessos da banda de rock Paramore. A faixa integra o terceiro álbum do grupo, Brand New Eyes (2009).

A performance aconteceu em Paris, durante a turnê Hit Me Hard and Soft: The Tour. Billie, apresentou o primeiro dos dois shows previstos na Accor Arena. O cover foi incluído no meio da setlist e, em registros feitos por fãs, é possível ver a artista sentada em círculo com sua banda, enquanto o público vibra com a surpresa.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais e chegou até Hayley Williams, vocalista do Paramore, que repostou o vídeo nos stories do Instagram e elogiou a cantora: “Eu te amo, docinho — vocês fizeram isso de forma tão linda.”

Essa não é a primeira vez que Billie Eilish homenageia outros artistas durante a turnê — a prática tem sido recorrente em suas apresentações pela Europa. Entre os covers já realizados estão “Somewhere Only We Know”, do Keane; “Fix You”, do Coldplay; e “Creep”, do Radiohead — todos apresentados em cidades como Praga (República Tcheca), Berlim (Alemanha) e Amsterdã (Holanda).

A cantora está na reta final da etapa europeia da turnê, que se encerra em julho. Na sequência, os shows seguem para os Estados Unidos. Antes disso, ela ainda se apresenta em países como Espanha, Inglaterra e Irlanda — com duas datas em Barcelona, duas em Glasgow, quatro em Londres, quatro em Manchester e duas em Dublin.

A turnê divulga o álbum Hit Me Hard and Soft e também reúne os maiores sucessos de seus discos anteriores, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019) e Happier Than Ever (2021).

A admiração entre Billie Eilish e Hayley Williams não é recente. Ambas já demonstraram publicamente o carinho e respeito mútuos ao longo dos anos. Em entrevista à SiriusXM em 2023, Hayley relembrou o primeiro contato com a obra de Billie:

“Conversamos ao longo dos anos desde que ela entrou em cena. A primeira coisa que ouvi dela foi When the Party’s Over. Depois assisti a uma entrevista e senti que havia algo dentro de mim se reconhecendo nela — como se estivéssemos nos vendo como adolescentes tentando navegar nesse mundo.”

Billie, por sua vez, sempre citou Hayley como uma de suas maiores inspirações na indústria musical. Em 2022, as duas dividiram o palco do festival Coachella, onde performaram juntas “Misery Business” (lançada pelo Paramore em 2007), além de “Your Power” e “Happier Than Ever”, faixas do álbum de Billie lançado em 2021.

Na ocasião, a artista compartilhou uma foto do encontro e expressou sua emoção: “Um sonho se realiza. Paramore, amo muito vocês. Hayley, quem me dera poder contar isso para a minha versão mais jovem.”