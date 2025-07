Billie Eilish encerra turnê europeia com shows esgotados em Dublin Última apresentação foi marcada por fala polêmica sobre aparência do público, gerando críticas nas redes sociais TMJ Brazil|Do R7 29/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Billie Eilish encerra turnê europeia com shows esgotados em Dublin TMJ Brazil

No último domingo (27), a cantora Billie Eilish encerrou a etapa europeia de sua mais recente turnê, “HIT ME HARD AND SOFT TOUR”, com uma apresentação memorável no 3Arena, localizado em Dublin, na Irlanda. A artista realizou três shows esgotados no local, celebrando o fim da fase europeia da turnê com grande sucesso. Ao longo dessa etapa, Billie passou por países como Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, Polônia, Áustria, República Tcheca, Holanda, Dinamarca, Suécia e Noruega.

Durante sua última apresentação no continente, Billie Eilish subiu ao palco e compartilhou com o público uma reflexão sobre sua conexão visual com os fãs presentes, destacando sua identificação com a aparência da plateia:

“Obviamente, eu não sou daqui, mas é muito legal vir a um lugar onde todo mundo parece exatamente comigo. Vocês são todos tão pálidos quanto eu. Eu adoro isso.”

O comentário da cantora repercutiu negativamente nas redes sociais, gerando críticas principalmente após especulações sobre o possível cancelamento de datas no Brasil. Para muitos internautas e fãs, a declaração de Billie foi vista como excludente, por enfatizar sua sensação de conforto em um ambiente onde todas as pessoas têm aparência semelhante à dela, o que foi interpretado como um apagamento de diferentes etnias e identidades culturais.

‌



Ainda em seu discurso, Billie continuou expressando seu carinho pelo país e pela recepção calorosa do público irlandês:

“Isso só me faz sentir tão vista. Além disso, tenho certeza de que mil dos meus parentes estão na plateia agora. Eu amo este lugar — é tão lindo, e vocês são todos tão lindos, e estou vendo tantos rostos familiares aí.”

Após o encerramento da turnê na Europa, Billie Eilish entra em uma breve pausa antes de retomar sua agenda de apresentações. O próximo compromisso da artista está marcado para o dia 16 de agosto, quando ela sobe ao palco da Saitama Super Arena, em Tóquio, no Japão. A etapa asiática da turnê será composta apenas por duas apresentações no país, nos dias 16 e 17 de agosto. Em seguida, Billie Eilish retorna aos Estados Unidos para um show no Kaseya Center, em Miami, na Flórida, agendado para o dia 9 de outubro.