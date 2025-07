Billie Eilish fala sobre relação com Finneas em estúdio Durante entrevista conduzida por Edith Bowman, artista expõe bastidores da parceria com o irmão e detalha as frustrações que ainda... TMJ Brazil|Do R7 10/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h58 ) twitter

Na última quarta-feira (09), a cantora norte-americana Billie Eilish participou de um evento promovido pela American Express em uma loja da marca em Londres. A ocasião contou com uma sessão de entrevistas conduzida pela apresentadora Edith Bowman e foi marcada por grande proximidade com o público: mais de 100 fãs enviaram perguntas para a artista.

A passagem pela capital britânica antecede uma série de seis apresentações esgotadas na O2 Arena, marcadas para os dias 10, 11, 13, 14, 16 e 17 de julho, como parte da “HIT ME HARD AND SOFT TOUR”.

Durante o bate-papo, Billie Eilish foi questionada sobre a dinâmica de trabalho com o irmão e parceiro criativo Finneas, com quem compõe e produz desde o início da carreira. Em resposta, a cantora foi sincera ao revelar que, embora a parceria seja bem-sucedida, o processo criativo entre os dois é frequentemente desafiador:

“Trabalhar com meu irmão todos esses anos me obrigou a ser uma boa colaboradora, e eu valorizo isso, mas com um irmão, você pode ser tão honesta e brutal quanto quiser. Com o Finneas, nunca preciso me preocupar se a gente vai deixar de ser amigo ou se vai ter alguma briga que não consiga ser resolvida, ou se vou magoá-lo de um jeito que não tenha conserto.”

Billie Eilish também falou abertamente sobre os conflitos que já enfrentou com Finneas no estúdio. Segundo ela, por serem irmãos, os dois têm liberdade para expressar até os sentimentos mais intensos — algo que, de certa forma, fortalece a conexão artística entre eles:

“Finneas e eu já dissemos as coisas mais cruéis que alguém já disse ou vai dizer, porque somos irmãos, e é assim que funciona. A gente se ama mais do que qualquer pessoa já foi capaz de amar alguém. Acho que é por isso que é tão especial, e por isso que, pra ser sincera, não sinto necessidade de trabalhar com mais ninguém.”

Ainda durante a conversa, Billie Eilish compartilhou reflexões sobre seu processo de composição, revelando que escrever músicas continua sendo um dos aspectos mais difíceis de sua carreira. Com honestidade, ela falou sobre as inseguranças e frustrações que enfrenta mesmo após anos de prática:

“Eu acho que escrever é muito, muito desafiador. Para ser sincera, eu não gosto de escrever música. Isso me deixa muito frustrada e me faz sentir meio burra quando estou fazendo isso. Porque fico pensando no que quero dizer e sinto que não consigo dizer, ou encontrar os acordes certos, ou algo assim. E mesmo agora, depois de escrever tantas músicas com meu irmão, eu ainda acho isso realmente desafiador.”

O próximo show da “HIT ME HARD AND SOFT TOUR” acontece já nesta quinta-feira (10), em Londres. Depois da temporada na capital inglesa, Billie Eilish segue para apresentações em Manchester e Dublin, dando continuidade à turnê internacional que promove seu mais recente álbum.