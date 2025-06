BLACKPINK revela teaser da “DEADLINE World Tour” e empolga fãs com retorno Série de shows começa em julho na Coreia do Sul e passa por Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. TMJ Brazil|Do R7 26/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h57 ) twitter

Na última quarta-feira (25), o grupo de K-pop BLACKPINK divulgou o vídeo teaser de sua nova turnê mundial, intitulada “DEADLINE World Tour”. A série de shows marca o retorno das apresentações em grupo desde o encerramento da turnê “Born Pink”, em 17 de setembro de 2023.

A turnê anterior do BLACKPINK contou com 66 shows ao redor do mundo, com a última apresentação realizada no Gocheok Sky Dome, em Seul, na Coreia do Sul. Foram quase doze meses de turnê, desde a estreia em 15 de outubro de 2022.

A nova fase marca a reunião do BLACKPINK com formação completa, incluindo Lisa, Jennie, Rosé e Jisoo após o lançamento de seus projetos individuais na música e na TV. Durante esse período de atividades separadas, as integrantes colaboraram com nomes como Bruno Mars, Doja Cat, The Weeknd, RAYE, Doechii e Dua Lipa.

Entre os projetos mais recentes, Rosé ainda lançará uma faixa em colaboração com o cantor Alex Warren antes do início da nova turnê. Atualmente, Warren lidera a parada de singles dos Estados Unidos com a música “Ordinary”. A colaboração entre os dois artistas se chama “On My Mynd” e está em fase de divulgação.

As datas já reveladas da “DEADLINE World Tour” incluem apresentações na Ásia, América do Norte e Europa. A estreia está marcada para o dia 5 de julho, no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, com encerramento previsto para 18 de janeiro de 2026, no Tokyo Dome, no Japão.