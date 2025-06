Brandy e Monica anunciam turnê conjunta após reconciliação histórica Duas décadas após o hit “The Boy Is Mine”, divas do R&B celebram união com turnê especial ao lado de Muni Long e Kelly Rowland TMJ Brazil|Do R7 25/06/2025 - 14h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brandy e Monica anunciam turnê conjunta após reconciliação histórica TMJ Brazil

Na última terça-feira (24), as cantoras Brandy e Monica, responsáveis pelo clássico dos anos 90 “The Boy Is Mine”, anunciaram oficialmente a turnê conjunta “The Boy Is Mine Tour”. As apresentações contarão com participações especiais de peso, como a cantora Muni Long e Kelly Rowland, ex-integrante do grupo Destiny’s Child.

Em comunicado à imprensa, Brandy comentou sobre a importância da parceria entre ela e Monica, destacando o caráter simbólico da reunião e como essa turnê representa um fechamento de ciclo:

“Este é realmente um momento de ciclo completo. A reunião de Monica e eu não se trata apenas da música — é uma forma de honrar de onde viemos e o quão longe chegamos. ‘The Boy Is Mine’ foi um capítulo decisivo no R&B, e dividir o palco todos esses anos depois é maior do que uma reunião — é uma celebração do crescimento, da irmandade e do amor que nossos fãs nos deram desde o primeiro dia.”

Ao longo dos anos, Brandy e Monica enfrentaram diversos desentendimentos, tanto antes quanto depois do lançamento do hit em 1998. A reconciliação veio recentemente, consolidada com a participação da dupla no remix da faixa “the boy is mine” de Ariana Grande. Apesar de trazer um novo significado, o título da canção foi escolhido como uma homenagem ao dueto original que marcou a história do R&B.

‌



A turnê tem início no dia 16 de outubro, no Heritage Bank Center, em Cincinnati, Ohio, e segue até o dia 7 de dezembro, com o encerramento no Toyota Center, em Houston, Texas. Todas as datas contarão com as convidadas especiais, com exceção da apresentação de 23 de novembro, no Hampton Coliseum, localizado em Hampton, Virginia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MONICA (@monicadenise) ( Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MONICA (@monicadenise) )