Bruno e Marrone emitem nota após corte viral nas redes sociais Dupla sertaneja criticou páginas que disseminaram informação de que eles não gostariam de segurar a bandeira de Pernambuco TMJ Brazil|Do R7 03/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h37 )

A dupla sertaneja Bruno e Marrone se pronunciou na última quarta-feira (02) sobre os cortes que circularam recentemente nas redes sociais, em que o cantor aparentemente se recusou a segurar a bandeira do estado de Pernambuco.

O momento aconteceu durante o show da dupla no São João de Caruaru no último sábado (28), que marcou o encerramento de uma das maiores festas juninas do país. Em postagem, o parceiro de palco de Marrone afirmou que o vídeo circulado não passa de um corte, e o cantor não se recusou a segurar a bandeira de Pernambuco.

“Um corte extraído na apresentação da dupla Bruno & Marrone, no último dia 28, em Caruaru/PE, está circulando totalmente fora de contexto. Na cena em questão, um membro da equipe apenas sinaliza e aponta ao cantor, onde a bandeira estaria no momento em que a dupla fosse pegá-la. Inclusive, isso pode ser comprovado pela foto abaixo”, escreveu o cantor em legenda da postagem.

Em comunicado, a dupla reiterou a importância do combate à disseminação de fake news e declarou o carinho não só a Pernambuco, como a todos os estados do Nordeste:

“Bruno e Marrone estão prestes a completar quatro décadas de carreira, e sempre foram muito bem recebidos, não só no Nordeste como em todas as regiões do Brasil. Sempre primaram pela melhor entrega e respeito ao público. A inconsequência de reproduzir e disseminar fake news, fere qualquer principio básico da informação e bom senso, induzindo a opinião pública a um juízo equivocado”, encerra Bruno em nota.

A turnê de São João de Bruno e Marrone trouxe consigo uma surpresa: o filho de Bruno, Enzo Rabelo, ficou responsável por abrir os shows da dupla nas cidades do Nordeste. No entanto, o cantor de 17 anos foi alvo de críticas do público pela performance nos shows, além de ser acusado de apenas conseguir espaço por ser filho de um dos maiores músicos no sertanejo.

Durante coletiva de imprensa no São João de Campina Grande, Enzo Rabelo se mostrou aberto às críticas do público e reafirmou sua posição como um artista em aprendizado:

“Claro que a gente não vai agradar a todos. Eu não vim para agradar nada, claro que a gente vem para agradar um pouco, mas um pouco mesmo. A gente vai seguindo com muita dedicação, com muito amor, que é o principal”, declarou Enzo.

Recentemente, o jovem também respondeu às críticas em entrevista ao jornalista André Piunti, afirmando ter trabalhado desde os oito anos de idade para construir sua carreira: “Tem gente que acha que meu pai pagou tudo. Meu pai nunca pagou um centavo pra mim. Tudo o que eu tenho hoje, graças a Deus, eu conquistei por mérito próprio”, contou o cantor.

“É claro que, lógico, teve a influência dele em vários aspectos, mas eu nunca usei o dinheiro do meu pai. Fui eu quem pagou ele, inclusive. Ele é meu empresário, né?”, conclui o artista de 17 anos.

