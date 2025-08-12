Cardi B anuncia novo single e se pronuncia após polêmica em live Após repercussão negativa, cantora revela impacto na saúde mental e anuncia mudanças nas interações nas redes sociais TMJ Brazil|Do R7 12/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cardi B anuncia novo single e se pronuncia após polêmica em live TMJ Brazil

Na última segunda-feira (11), a rapper Cardi B usou suas redes sociais para anunciar seu mais novo single, a faixa Imaginary Players, que será lançada nesta sexta-feira (15). A música fará parte do segundo álbum de estúdio da cantora, AM I THE DRAMA, cuja data de lançamento está marcada para 19 de setembro. Pouco depois do anúncio, Cardi B iniciou uma nova live para interagir com seus fãs. No entanto, durante a transmissão, a rapper fez uma piada que foi considerada ofensiva por boa parte do público. Segundo relatos dos espectadores, Cardi teria feito comentários interpretados como gordofóbicos.

Diante da repercussão negativa e das críticas que começaram a surgir, Cardi B decidiu se pronunciar diretamente para seu público por meio de vídeo postado no TikTok. Ela compartilhou uma carta sincera, buscando esclarecer seu ponto de vista e anunciar uma mudança em sua forma de se relacionar com os fãs nas redes sociais.

Em sua mensagem, a cantora transmitiu um compromisso firme e pessoal ao explicar sua decisão de evitar lives que não estejam relacionadas à sua música:

“Eu prometo a vocês que não vou mais fazer lives nas redes sociais, a menos que seja para falar sobre minha música… Tenho tantas coisas diferentes acontecendo na minha vida pessoal, e não posso permitir que este aplicativo prejudique ainda mais minha saúde mental.”

‌



Em um tom de desabafo, Cardi B falou sobre como viu a situação manipulada por parte do público, ressaltando o impacto negativo que isso teve sobre ela:

“Vocês pegaram uma piada inocente feita para meus fãs e usaram isso como pretexto para me atacar de todas as formas, dizendo as coisas mais desagradáveis sobre mim, tudo para reforçar uma narrativa que não é verdadeira. Eu poderia seguir o conselho do meu assessor de imprensa e simplesmente pedir desculpas, mas isso não seria autêntico para mim.”

‌



Para concluir seu pronunciamento, Cardi B reafirmou suas intenções e a importância de olhar além da aparência para entender as pessoas, pedindo que seus seguidores reflitam sobre suas atitudes:

“Eu nunca tive a intenção de insultar alguém ou ferir sentimentos. Não me importo com a aparência das pessoas, me importo com o comportamento delas. Espero que, de alguma forma, vocês consigam alcançar o que desejam com tudo isso. Muito obrigada.”

Recentemente, Cardi B tem estado em destaque desde sua participação no Summer Slam, onde divulgou uma prévia de uma das faixas que estarão presentes em seu segundo álbum.