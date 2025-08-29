Cardi B brinca que pode ser despejada se fãs não comprarem seu novo álbum Em clima descontraído, a rapper disse que só com a ajuda dos fãs conseguirá bancar “AM I THE DRAMA?”, previsto para setembro. TMJ Brazil|Do R7 29/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h58 ) twitter

Nos últimos dias, a rapper Cardi B realizou uma transmissão ao vivo no Spaces, plataforma do X (antigo Twitter), para conversar com os fãs a respeito de seu próximo álbum de estúdio, intitulado “AM I THE DRAMA?”. Durante a ocasião, a artista aproveitou para divulgar um box especial que traz uma capa alternativa do novo projeto. O lançamento recebeu o nome de “PRETTY & PETTY” box e já está disponível nos canais oficiais de divulgação da cantora. Em tom descontraído, Cardi B brincou com os fãs ao pedir que comprassem o novo disco. Ela comentou que havia gastado todo o orçamento do álbum na produção do videoclipe de “Imaginary Playerz”, faixa lançada em 15 de agosto. A canção contém um sample de “Imaginary Players”, clássico de Jay-Z lançado em 1997 no álbum “In My Lifetime Vol.1”. Ao falar sobre essa situação de forma bem-humorada, a rapper explicou que, por conta dos gastos, poderia acabar passando por dificuldades financeiras e que até seus bens poderiam ser tomados. Foi então que declarou: “Estou prestes a ser despejada da minha mansão. Eles estão prestes a retomar todos os meus carros. Vão levar meus Lambos e meu Rolls-Royce. Eu nem consegui limpar minha piscina esta semana, sabe o que eu quero dizer? Estou ferrada no jogo agora.” Na sequência, Cardi B manteve o clima de descontração e voltou a comentar sobre as vendas das capas alternativas do novo disco. Ela aproveitou o momento para reforçar a data oficial de lançamento e também demonstrou gratidão pelo apoio dos fãs. Nesse contexto, a artista ressaltou: “Por favor, doem para o meu álbum porque ele vai sair no dia 19 de setembro e é tudo o que eu tenho. Só quero agradecer muito a vocês, porque tem sido muito difícil para mim.” Em entrevista recente concedida à Apple Music, Cardi B voltou a falar sobre o novo projeto, desta vez abordando a motivação por trás do título. Durante a conversa com o apresentador Zane Lowe, a artista refletiu sobre como sua trajetória tem sido constantemente marcada por situações de exposição, críticas e atenção intensa do público. Ao explicar de onde veio a ideia para o nome do disco, ela contou que sempre se questiona se o drama a persegue ou se, de fato, ela mesma é o drama. Com sinceridade, revelou sua percepção dizendo: “É tipo: ‘Caramba, será que o drama me persegue? Ou eu sou o drama? Eu realmente acho que nasci com uma luz abençoada. Às vezes, essa luz é ótima, mas também perturba a paz das pessoas. Ela atrai pessoas para mim, e nem sempre isso vai ser bom. Essa luz pode incomodar… talvez seja brilhante demais, alta demais. Sempre foi assim para mim.” Com lançamento marcado para setembro, “AM I THE DRAMA?” será o segundo álbum da carreira de Cardi B e marcará o fim de um hiato de sete anos sem um novo trabalho de estúdio.