Cardi B explica como usou sample de Jay-Z em novo single A rapper fala sobre a aprovação do ícone do hip-hop e a expectativa dos fãs para "Imaginary Players" TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h39 )

Na última terça-feira (12), a rapper Cardi B revelou que seu novo single, “Imaginary Players”, utiliza um sample da música homônima criada pelo rapper multi-premiado Jay-Z, lançada em 4 de novembro de 1997 no álbum In My Lifetime Vol. 1. Durante uma transmissão ao vivo com os fãs no Spaces do X, Cardi B compartilhou detalhes sobre como surgiu o pedido de autorização para o uso do sample e descreveu suas impressões sobre a primeira reação do público à faixa.

Ela explicou que, naquele momento, o ambiente estava repleto de fãs de hip-hop, ansiosos para ouvir algo novo. A artista apresentou sua nova faixa e revelou que sua duração é bem longa.

“Estava cheio de fãs de hip-hop no local, e quando ouviram Imaginary Players, simplesmente adoraram. Fiquei extremamente feliz, porque acho que vocês não entendem: a música é relativamente longa. Antes de tudo, eu não queria que ninguém se perdesse durante a experiência. Essa faixa é um marco para mim. Era essencial que ela recebesse a aprovação do único e inigualável.”

Em seguida, Cardi B falou sobre o quanto era importante para ela que Jay-Z aprovasse o sample, ressaltando a expectativa e a sensação de alívio ao receber seu aval.

‌



“E se ele (Jay-Z) não tivesse aprovado, provavelmente eu teria me sentido um pouco estranha, porque teria sido como: ‘Ok, talvez eu só precisasse me esforçar mais.’ Mas estou feliz por ter me dedicado, e o melhor de tudo é que todos os outros adoraram.”

Cardi B lembrou de um momento em que um dos ouvintes da sessão se aproximou para comentar seu desempenho com sinceridade e admiração, reforçando o reconhecimento pelo trabalho.

‌



“Alguém chegou a me dizer: ‘Vou ser sincero, quando você anunciou que faria Imaginary Players, fiquei um pouco nervoso, mas você mandou muito bem.’ E eu pensei: ‘Yay!'”

Imaginary Players será mais uma das faixas do segundo álbum de Cardi B. Intitulado AM I THE DRAMA?, o disco tem lançamento marcado para o dia 19 de novembro, enquanto o single estará disponível nesta sexta-feira (15). Para este segundo álbum, Cardi B já apresentou ao público as faixas WAP, UP e Outside.