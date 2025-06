Cardi B revela AM I THE DRAMA, seu 2º álbum de estúdio Sucessor de Invasion of Privacy já tem data de lançamento. TMJ Brazil|Do R7 24/06/2025 - 13h38 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cardi B revela AM I THE DRAMA, seu 2º álbum de estúdio TMJ Brazil

Na última segunda-feira (23), a rapper americana Cardi B anunciou seu segundo álbum de estúdio. Intitulado “AM I THE DRAMA?”, o projeto tem data de lançamento marcada para o dia 19 de setembro deste ano.

O trabalho contará com 23 faixas, incluindo os já conhecidos sucessos “WAP”, parceria com Megan Thee Stallion, lançada em 2020, “UP”, faixa solo de 2021, e “Outside”, divulgada na última sexta-feira (20). O anúncio do álbum recebeu apoio de diversos artistas da indústria musical, entre eles as cantoras SZA e Lizzo, colaboradoras de longa data da rapper. SZA participou da faixa “I Do”, presente no álbum “Invasion of Privacy” (2018), enquanto Lizzo colaborou com Cardi no single “Rumors” (2021).

São esperadas diversas participações especiais no novo álbum. Rumores apontam para uma possível nova parceria com SZA, além da presença de Beyoncé na tracklist. Em maio deste ano, Cardi B participou de um Space no X (antigo Twitter), onde falou sobre o andamento das colaborações e, de forma bem-humorada, cobrou o envio dos versos de alguns artistas:

“Eu realmente preciso muito dessas p** de participações. E, tipo, não tô querendo forçar ou ficar em cima desses artistas, porque eu amo muito todos eles. Mas, poxa, vamos lá! Eu preciso disso! Eu preciso disso AGORA! Alôôô! Vocês não vão querer perder essa oportunidade. Eu canto essa sozinha, se for preciso! Mas eu realmente preciso de vocês, preciso que vocês se apressam. E eu amo vocês. Sinto que ninguém vai querer ficar de fora desse álbum.”**

‌



Ao longo de sua carreira, Cardi B colaborou com grandes nomes da indústria, como Bruno Mars, Ye (Kanye West), Peso Pluma, GloRilla, Rosalía e 21 Savage.

O projeto mal foi anunciado e já soma números impressionantes. A inclusão de “WAP”, “UP” e “Outside” garantiu mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify antes mesmo do lançamento oficial do álbum. Além disso, Cardi B se tornou a primeira rapper feminina a ter dois álbuns com múltiplas faixas que alcançaram o primeiro lugar na Billboard Hot 100, a principal parada de singles dos Estados Unidos. No álbum “Invasion of Privacy”, ela chegou ao topo com “I Like It”, parceria com Bad Bunny e J Balvin, e com o hit solo “Bodak Yellow”.

‌



“Os haters estão bravos. Meus fãs diziam para eu colocar ‘WAP’ e ‘UP’ no álbum, e eu estou fazendo isso por eles. É a vez da Bardigang. Eu não ligo, e vocês também não deveriam se importar. Deixem eles chorarem.”, declarou a rapper em recado direto aos fãs.

O lançamento de “AM I THE DRAMA?” marca o fim de um hiato de sete anos desde o aclamado álbum de estreia “Invasion of Privacy” (2018).