Cardi B revela trailer intenso e promete reviravolta em novo álbum Rapper compartilha detalhes sobre “AM I THE DRAMA” e garante que o público vai se surpreender com as temáticas do disco, que chega... TMJ Brazil|Do R7 01/07/2025 - 12h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cardi B revela trailer intenso e promete reviravolta em novo álbum TMJ Brazil

Na última segunda-feira (30), a rapper norte-americana Cardi B surgiu em suas redes sociais para anunciar mais uma novidade para os fãs. Como parte da divulgação do aguardado álbum AM I THE DRAMA, a artista por trás do hit “Bodak Yellow” divulgou um vídeo-trailer de dois minutos com uma prévia dos visuais do novo projeto. Além do teaser, Cardi também revelou o lançamento de boxes especiais do álbum, disponíveis para pré-venda.

Em entrevista recente concedida à revista Complex, durante o evento de lançamento do sabor Chocolate Whipshot, realizado na Times Square, em Nova York, a rapper comentou sobre o novo disco e sua expectativa para o lançamento. Durante a conversa com o jornalista Jordan Rose, Cardi B revelou estar ansiosa para mostrar um lado inédito de sua arte ao público:

“Eu mal posso esperar para lançar meu álbum, porque sinto que as pessoas estão esperando uma coisa… e não é o que elas estão esperando. Até a minha intro é algo que ninguém vai esperar de mim. E muitas músicas também são assim. Eu simplesmente não aguento mais esperar.”

Antes mesmo da divulgação oficial do trailer, Cardi B adiantou à Complex o simbolismo por trás do material audiovisual e o que ele representa dentro da narrativa do álbum:

‌



“Bom… vocês vão ver logo no trailer. Será que eu falo ou espero o trailer sair? (Ok, vou dar só uma palhinha). Tem a ver com a trama. Eu senti que, por muito tempo, fui ‘apanhando’ da fama. Relacionamentos, tudo — não só a fama — me sacudiram, me puxaram.”

A rapper ainda comentou sobre a importância de tomar controle de sua narrativa e o desejo de se defender dos boatos e críticas constantes:

‌



“As pessoas fizeram muitas suposições sobre mim. Sinto que nunca tive a chance de realmente me expressar. As pessoas tentam me diminuir o tempo todo. Mas agora é tipo: deixa eu falar! Sabe de uma coisa? Sim, eu sou quem eu acho que sou. E vou mostrar. Vou mostrar que não se brinca comigo.”

No vídeo-trailer, Cardi B aparece sendo perseguida por uma revoada de corvos, até que, em uma reviravolta simbólica, ela assume o controle das aves, demonstrando dominância, força e poder. O álbum AM I THE DRAMA tem lançamento previsto para o dia 19 de setembro de 2025.

‌



Durante a mesma entrevista, a artista comentou sobre os bastidores da preparação do álbum e confessou que desejava lançá-lo antes de setembro, mas questões de logística a impediram:

“Olha, pra ser bem honesta com você — vou ser muito honesta, porque eu nunca menti — eu queria lançar um pouco antes, mas certas coisas simplesmente não iam acontecer no momento certo. Então, acho que setembro é, na verdade, perfeito.”

Apesar do adiamento, Cardi B afirmou que a nova data se encaixa melhor nos planos de divulgação e turnê:

“Alinha com muitas coisas que quero fazer — como a turnê, o timing de tudo. Às vezes, Deus só quer que as coisas aconteçam na hora certa. Mas eu realmente sinto que este ano é o momento ideal.”

A rapper ainda animou os fãs ao confirmar que o álbum contará com 21 faixas inéditas, além das já conhecidas “WAP” e “UP”. Ela revelou ainda que possui mais músicas gravadas, que poderão ser lançadas futuramente em uma possível versão deluxe do projeto:

“Eu estou cem por cento super confiante. Nunca estive tão pronta pra lançar um álbum — pra lançar um projeto. Estou extremamente pronta. Sinto que já tenho as minhas músicas. Tenho minhas 21 faixas. Na verdade, tenho até mais. Tipo, estou pronta agora.”