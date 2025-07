Céline Dion lamenta morte de Ozzy Osbourne e destaca legado do artista Em carta aberta, cantora expressa pesar e exalta o legado do roqueiro britânico, falecido neste mês de julho TMJ Brazil|Do R7 31/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h18 ) twitter

Na última sexta-feira (25), a cantora Céline Dion prestou uma emocionante homenagem ao lendário roqueiro Ozzy Osbourne, falecido em 22 de julho, aos 76 anos. A artista canadense compartilhou uma mensagem comovente em sua página oficial no Facebook, na qual celebrou o legado de Osbourne, com quem dividiu não apenas o vínculo profissional de gravadora, mas também o espaço simbólico de uma indústria musical marcada por nomes icônicos. Apesar de trilharem caminhos artísticos bastante distintos ao longo de suas carreiras, Celine manifestou profunda admiração pela figura e pela trajetória do ex-vocalista do Black Sabbath.

No comunicado, Céline Dion expressou seu pesar ao receber a notícia da morte de Ozzy, descrevendo a dor da perda e exaltando tanto a personalidade íntima quanto o talento singular do artista. A cantora destacou a originalidade do músico britânico, reconhecendo seu carisma arrebatador, sua generosidade nos bastidores e seu notável senso melódico, evidenciado em canções que marcaram gerações. Entre elas, Celine citou uma de suas favoritas: a faixa “Mama, I’m Coming Home”.

“Fiquei profundamente triste ao saber do falecimento de Ozzy Osbourne. Ozzy e eu fomos colegas de gravadora por muitos anos — e, embora viéssemos de universos musicais muito diferentes, sempre admirei seu espírito incansável e seu ouvido para a melodia em músicas como ‘Mama, I’m Coming Home’. Ele era um verdadeiro original! Destemido e simplesmente maior que a vida… mas também gentil, atencioso e generoso.”

Encerrando sua homenagem, Céline Dion direcionou palavras afetuosas à família de Osbourne, oferecendo solidariedade à esposa Sharon, aos filhos e a todos que conviviam com ele cotidianamente, agora mergulhados no luto pela perda.

“Meu coração está com sua amada esposa Sharon, seus filhos e seus milhões de fãs apaixonados ao redor do mundo. Com todo o meu amor, Céline.”

Céline Dion foi uma das diversas personalidades do mundo da música que manifestaram publicamente suas condolências pela partida de Ozzy Osbourne. Entre os artistas que também prestaram homenagens estão YUNGBLUD, Elton John, Billie Joe Armstrong e a banda Coldplay.