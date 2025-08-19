Chance the Rapper lança STAR LINE e fala sobre ausência de Kanye West O rapper comenta a relação com Kanye, a correria da vida e a importância de seguir sua própria voz no primeiro álbum desde 2019 TMJ Brazil|Do R7 19/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h00 ) twitter

Na última quinta-feira (14), o rapper Chance the Rapper participou do programa New Rory & Mal para falar sobre seu novo álbum STAR LINE, lançado na sexta-feira (15). O projeto conta com colaborações de artistas renomados, como Young Thug, TiaCorine, Lil Wayne, Smino, Jazmine Sullivan e Jamila Woods, refletindo a amplitude musical e a ambição do artista em explorar diferentes sonoridades.

Durante a entrevista, os apresentadores levantaram a questão sobre a ausência de Kanye West no álbum, uma vez que os dois já trabalharam juntos em projetos anteriores. Chance the Rapper respondeu, de forma franca, que nenhuma das gravações feitas com Kanye foi incluída nesta obra:

“Não, nada dessas sessões está neste álbum. Havia uma que poderia ter sido crua,” explicou Chance, indicando que, apesar de existir material antigo, ele optou por não o inserir, preservando o foco e a coesão do álbum.

Ao falar sobre a relação pessoal com Kanye, Chance refletiu sobre a importância da influência do rapper em sua vida e música, ao mesmo tempo, em que reconheceu o afastamento atual entre eles:

‌



“E eu ia dizer… a honestidade é a melhor política — não falo com ele há muito tempo. Ele é uma das pessoas mais influentes na minha música. Ele esteve no meu casamento, nossos filhos já passaram tempo juntos. Sempre vou amar o Kanye, mas, sendo honesto, não falo com ele há um tempo.”

Questionado sobre a dinâmica de trabalho e a ocupação de ambos, Chance comentou sobre a correria de suas agendas e o cuidado para não alimentar polêmicas:

‌



“Sinto que tenho estado muito ocupado — estou trabalhando em umas paradas. Ele, obviamente, também tem estado ocupado. Tento não aproveitar oportunidades para tacar indiretas em alguém ou acrescentar demais à história.”

Por fim, Chance refletiu sobre sua filosofia de vida, enfatizando autenticidade e liberdade para que cada pessoa seja quem realmente é:

‌



“Deixo as pessoas serem elas mesmas. Sempre vou ter minhas próprias opiniões e sempre vou expressá-las, na maior parte do tempo, vou apenas ser eu e deixar que as pessoas sejam elas. Então, não, não há momento em que eu penso: ‘Cara, preciso falar com o Kanye antes de lançar este álbum ou depois de lançar,’ ou com qualquer outra pessoa.”

STAR LINE marca o primeiro álbum de Chance the Rapper desde The Big Day, lançado em 26 de julho de 2019.