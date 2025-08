Chappell Roan afirma que segundo álbum ainda não começou a ser produzido Em entrevista à Vogue, cantora diz que processo pode levar anos, como aconteceu com seu disco de estreia TMJ Brazil|Do R7 04/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta segunda-feira (04), foi publicada uma nova entrevista da cantora Chappell Roan para a revista Vogue. Na ocasião, a artista refletiu sobre o momento atual de sua carreira, comentou o processo de criação de seu mais recente single, “The Subway”, compartilhou expectativas para o segundo álbum de estúdio e analisou sua relação com a mídia e as redes sociais. Durante a conversa, Chappell Roan revelou que ainda não iniciou efetivamente a produção do sucessor de The Rise and Fall of a Midwest Princess, seu álbum de estreia lançado em 22 de setembro de 2023. Conhecida por hits como “Good Luck, Babe!”, a cantora destacou a longa jornada até concluir seu primeiro disco e afirmou que pretende manter um ritmo cuidadoso e paciente em seus próximos projetos. “Um segundo projeto não existe ainda. Não existe álbum. Não existe coletânea de músicas. Me levou cinco anos para escrever o primeiro álbum, e é provável que leve pelo menos cinco para escrever o próximo.” Na entrevista, Chappell também abordou como lida com as pressões externas, vindas tanto da mídia quanto de seus fãs, que acompanham com expectativa cada novo passo da artista. Segundo ela, esse tipo de cobrança pode ser contraproducente, inclusive ironizou a ideia de que a produtividade em estúdio garanta necessariamente um lançamento mais ágil. “Não acho que eu faço música bem sob pressão. Vejo comentários como ‘ela está em todos os lugares menos no maldito estúdio’. Mesmo se eu estivesse no estúdio por 12 horas ao dia, não significa que o álbum sairia mais rápido.” Desde a estreia de seu primeiro álbum, Chappell Roan tem concentrado esforços em lançar músicas avulsas, mantendo o interesse do público enquanto prepara seus próximos trabalhos. Na última sexta-feira (01), ela divulgou a aguardada “The Subway”, que já vinha sendo apresentada em festivais e era uma das faixas mais esperadas por seus fãs. Antes disso, ela havia lançado “The Giver” em 13 de março e “Good Luck, Babe!” em 5 de abril de 2024. Chappell Roan e sua relação com as redes sociais Outro tema abordado na entrevista foi a influência das redes sociais sobre o processo criativo da artista. Chappell Roan comentou abertamente como essas plataformas afetam sua forma de produzir e compartilhou a decisão de se afastar de certos comportamentos online que, segundo ela, prejudicam tanto sua saúde mental quanto sua arte. “As redes sociais me ferram bastante, tanto a mim quanto à minha arte. Não vou mais fazer isso comigo mesma. Nunca escrevi um álbum sem ter Instagram ou qualquer outra coisa… O processo do álbum é puramente, exclusivamente meu. Ninguém no TikTok vai ver.” Com o foco agora voltado para a divulgação de “The Subway”, Chappell Roan comemora um novo marco em sua carreira. A faixa estreou no topo do Spotify Global com mais de 8,3 milhões de reproduções em seu primeiro dia, tornando-se a maior estreia feminina do ano na plataforma. O desempenho também representa a maior estreia da carreira da cantora até o momento.