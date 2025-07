Chappell Roan divulga datas da nova etapa de turnê Cantora passará por três cidades dos EUA antes de focar na produção do novo álbum TMJ Brazil|Do R7 25/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chappell Roan divulga datas da nova etapa de turnê TMJ Brazil

Na última quinta-feira (24), a cantora Chappell Roan anunciou a inclusão de novas datas para sua turnê intitulada “Visions of Damsels & Other Dangerous Things”. A intérprete do sucesso “Pink Pony Club” passará por mais três cidades nos Estados Unidos antes de fazer uma pausa nas apresentações ao vivo para se dedicar à produção de seu próximo álbum. As apresentações terão início no dia 20 de setembro, em Nova York, e serão concluídas em 11 de outubro, na Califórnia.

Em uma carta aberta e sincera publicada em seu perfil no Instagram, Chappell Roan compartilhou com seus seguidores a empolgação e o significado especial que essa etapa da turnê tem para ela. Ela falou sobre a expectativa de levar seu espetáculo para cidades que admira profundamente e revelou a criação do seu novo projeto musical.

Demonstrando grande entusiasmo, a cantora escreveu para seus fãs:

“Estou muuuito empolgada para levar Visions of Damsels & Other Dangerous Things para Nova York, Kansas City e Los Angeles!!! Amo demais essas três cidades e queria ter a chance de fazer algo especial para elas este ano. Além disso, queria aproveitar essa oportunidade para realizar algo único antes de me afastar para escrever o próximo álbum.”

‌



Além de dividir sua animação, Chappell Roan explicou com transparência as razões por trás da decisão de passar por apenas três cidades. Ela também revelou os esforços feitos em parceria com as produtoras responsáveis pelos shows para garantir que os ingressos fossem acessíveis ao público e que houvesse um controle rigoroso para evitar a atuação de cambistas, buscando proteger os fãs.

Explicando sua estratégia para a turnê, a artista enfatizou:

‌



“Porque vamos passar por apenas três cidades, eu quis garantir 1. que os preços dos ingressos sejam o mais acessíveis possível e 2. que tentemos mantê-los longe dos cambistas.”

Além dos anúncios sobre a turnê, Chappell Roan revelou aos fãs a data de lançamento de seu novo single, marcando um retorno às músicas inéditas após o álbum “The Giver”, divulgado em 13 de março deste ano. O single, intitulado “The Subway”, será lançado oficialmente no dia 1º de agosto, gerando grande expectativa.