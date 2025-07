Chappell Roan grava novo clipe nas ruas de Nova York Faixa inédita aguardada desde 2024 é finalmente confirmada por fãs durante gravações públicas. TMJ Brazil|Do R7 08/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 11h58 ) twitter

Na última segunda-feira (07), a cantora Chappell Roan foi vista gravando cenas nas ruas de Nova York, despertando a atenção de fãs que passavam pelo local. Registros em fotos e vídeos começaram a circular nas redes sociais, dando início a uma onda de teorias sobre o que estaria sendo filmado. Após analisarem as imagens, os admiradores perceberam que a artista dublava a aguardada faixa “The Subway”, música inédita que os fãs esperam desde o ano passado. A existência da canção é conhecida pelo público desde o dia 11 de agosto de 2024, quando Chappell Roan apresentou a faixa ao vivo durante sua participação no festival Outside Lands, em São Francisco. Desde então, a artista não voltou a comentar sobre o lançamento, mantendo o mistério. A última performance de “The Subway” ocorreu no palco do Primavera Sound de Barcelona, no final de semana do dia 5 de junho — mais precisamente no sábado, dia 7. Desde a primeira apresentação de “The Subway”, a cantora lançou apenas uma nova faixa, “The Giver”, que deve integrar seu próximo álbum de estúdio. A música já ultrapassa 111 milhões de reproduções no Spotify, reafirmando a força comercial da artista, que venceu o Grammy de Artista Revelação na edição de 2025. Detalhes do novo clipe de Chappell Roan Além da confirmação de que o clipe se trata de “The Subway”, os fãs atentos identificaram outros detalhes da gravação. De acordo com vídeos compartilhados nas redes sociais, Chappell gravou cenas em uma sacada de Nova York e também no Museu de Trânsito da cidade — sugerindo que o clipe pode retratar diversas paisagens urbanas da metrópole. Em uma das imagens que mais viralizou, Chappell aparece usando uma longa mecha de cabelo, evocando uma estética que lembra Rapunzel, a princesa da Disney, enquanto canta apoiada na sacada de um prédio, olhando para as ruas de Nova York. Apesar das pistas sobre o videoclipe, a faixa “The Subway” ainda não tem data oficial de lançamento. Até o momento, Chappell Roan segue colhendo os frutos dos seus maiores sucessos, como “Good Luck, Babe” e “Pink Pony Club”, que continuam em destaque nas principais paradas musicais globais.