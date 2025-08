Chappell Roan lança “The Subway” após um ano de espera Artista e produtor compartilham o processo intenso por trás da canção e celebram a conexão do público com a faixa TMJ Brazil|Do R7 01/08/2025 - 11h18 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta sexta-feira (1º), a cantora Chappell Roan lançou o tão aguardado single “The Subway”. A faixa era uma das mais esperadas pelos fãs desde o início da nova fase de lançamentos da artista, iniciada após a divulgação do disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, lançado em 22 de setembro de 2023. Apresentada pela primeira vez no Governors Ball Music Festival, Chappell levou mais de um ano para lançar oficialmente a canção. Com o lançamento nas plataformas digitais, Chappell Roan compartilhou uma publicação em sua página no Instagram para comentar sobre o momento e refletir sobre os sentimentos despertados ao finalmente tornar pública a música. A cantora começou suas declarações relembrando a primeira apresentação ao vivo da faixa e revelando que não previa a grande repercussão gerada após aquela performance. Ela também explicou que o longo intervalo entre a estreia ao vivo e o lançamento oficial se deu por um desejo de entregar a melhor versão possível da música. “Estou muito orgulhosa dessa música e de toda a jornada que ela percorreu. Toquei pela primeira vez no Gov Ball, quando estava pintada de verde como a Lady Liberty, e, no passado, já apresentei músicas novas ao vivo para sentir como elas soavam. Obviamente, eu não fazia ideia de que um ano tão caótico viria depois daquela apresentação, e isso acabou não me dando tempo para construir o universo que essa música merecia. Mas finalmente chegamos aqui.” Ao final da mensagem, Chappell Roan compartilhou as dificuldades enfrentadas para encontrar a sonoridade ideal para a faixa, mas destacou a satisfação com o resultado. A artista concluiu sua carta com um agradecimento emocionado aos fãs pela paciência e apoio contínuos. “Definitivamente arranquei os cabelos tentando decifrar o quebra-cabeça de como essa música deveria soar — musical, visual e emocionalmente — felizmente ainda sobrou um pouco. Obrigada por aguentarem firme por um ano inteiro. Valeu a pena esperar para que tudo estivesse absolutamente certo.” Produtor de Chappell Roan comenta sobre a criação de “The Subway” O produtor Dan Nigro, responsável pela produção de “The Subway”, também se pronunciou sobre o lançamento. Conhecido por seus trabalhos ao lado de artistas como Olivia Rodrigo, Conan Gray, Caroline Polachek, Chappell Roan e, mais recentemente, Lorde, Nigro publicou em seu Instagram detalhes sobre o processo criativo da faixa. Ele revelou que “The Subway” foi a primeira música desenvolvida em parceria com Chappell Roan após o lançamento do álbum anterior da cantora. “The Subway foi a primeira música que escrevemos após terminar The Rise and Fall, durante o verão de 2023… Quando chegou a hora de decidir qual seria o primeiro single a ser lançado depois do álbum, estávamos entre ela e Good Luck, Babe., mas a produção de GLB já estava bem mais avançada, então deixamos The Subway de lado por um tempo.” Na continuação da publicação, Nigro agradeceu a recepção calorosa do público e compartilhou sua alegria ao ver tantas pessoas se conectando emocionalmente com a canção. Ele também contou que a expectativa dos fãs pela versão final aumentou a pressão sobre ele e Chappell. “Para além de The Subway em si, foi realmente lindo ver como as pessoas se conectaram com a música — mas também começou a nos deixar um pouco surtados porque ainda não tínhamos feito a versão final!! Ainda estávamos tentando descobrir como ela precisava soar em seu estado definitivo…” Ao concluir seu relato, Dan Nigro mencionou o longo processo de finalização da faixa e agradeceu aos fãs por permanecerem ao lado deles durante a espera. “Tudo isso pra dizer… demorou um pouco… mas finalmente criamos uma versão que amamos profundamente e esperamos de verdade que você também ame!” “The Subway” é o segundo single lançado por Chappell Roan em 2025. Neste ano, a cantora já havia divulgado a faixa “The Giver”, que atualmente ultrapassa a marca de 119 milhões de reproduções no Spotify.