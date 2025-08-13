Chappell Roan revela datas de turnê e anima fãs brasileiros Cantora fala sobre próximos shows, novas experiências musicais e cita Lady Gaga como inspiração em entrevista à Apple Music TMJ Brazil|Do R7 13/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h38 ) twitter

Na última terça-feira (12), a cantora Chappell Roan marcou presença na rádio da Apple Music para uma entrevista com o renomado apresentador Zane Lowe. Este encontro se tornou uma das poucas ocasiões em que a artista se pronunciou publicamente após o lançamento de seu mais recente single de sucesso, The Subway. Durante a conversa, Chappell falou sobre os próximos passos de sua carreira e compartilhou detalhes sobre a nova fase musical que está vivendo.

Em um momento que despertou grande atenção entre seus fãs brasileiros, Chappell Roan revelou que sua atual turnê mundial ainda não chegou ao fim, contrariando rumores de que os shows já seriam encerrados após as apresentações nos Estados Unidos. A artista explicou a Zane Lowe que ela e sua equipe têm compromissos agendados até março de 2026. A declaração gerou entusiasmo entre admiradores de fora dos Estados Unidos, que começaram a especular possíveis locais das apresentações. No Brasil, fãs já sonham com uma possível participação da cantora no Lollapalooza 2026.

“Temos algumas coisas em fevereiro e março do próximo ano, então ainda não terminamos. Quando isso acabar e os shows nos EUA terminarem, com certeza vai parecer um grande suspiro, um peso saindo dos meus ombros.”

Chappell Roan também falou sobre a constante evolução de seu estilo musical. A artista, que já declarou o desejo de experimentar novas sonoridades, mostrou extrema felicidade ao comentar sobre transformações artísticas e citou sua ídola Lady Gaga para fazer um comparativo inspirador.

“Acho que essa é a coisa mais admirável que um artista pode fazer. Quando Gaga lançou Joanne, foi tipo: ‘tenho todo um lado além do pop!’. É admirável.”

Seguindo sua turnê mundial, Chappell Roan se apresentará no FM4 Frequency Festival 2025 nesta quarta-feira (13). O evento será realizado no Green Park St. Pölten, em St. Pölten, na Áustria. Durante o mês de agosto, a artista ainda levará seus shows a outros países europeus, incluindo Bélgica, Holanda, Suíça, França, Inglaterra, Irlanda e Escócia.